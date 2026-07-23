Orbán Viktor csütörtökön a Fidesz székházában fogadta Toshihiro Suzukit, a Suzuki globális elnökét, valamint a japán vállalat delegációját – közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-vel. A találkozón a felek a világgazdaság helyzetéről és az autóipar jövőbeni kilátásairól egyeztettek.

Orbán Viktor a Suzuki globális elnökével tárgyalt az autóipar jövőjéről

A megbeszélés részleteiről a Fidesz kommunikációs igazgatója tájékoztatott. Mint írta, a tárgyalás középpontjában a globális gazdasági folyamatok, valamint a járműipar előtt álló változások álltak.

A Suzuki több mint három évtizede van jelen Magyarországon

A japán Suzuki vállalatcsoport 1991-ben alapította meg magyarországi érdekeltségét 5,5 milliárd forintos alaptőkével. Az esztergomi gyárban 1992-ben indult el a járművek sorozatgyártása, amely azóta a magyar autóipar egyik meghatározó elemévé vált.

A Suzuki magyarországi jelenléte az elmúlt évtizedekben a japán–magyar gazdasági kapcsolatok egyik fontos példája lett. A vállalat több ezer embernek biztosít közvetlenül és közvetve munkát, valamint jelentős szerepet tölt be a magyar járműipari exportban.

Korábban a Karmelita kolostorban is találkoztak

Orbán Viktor még miniszterelnökként legutóbb 2025 májusában tárgyalt Toshihiro Suzukival. Akkor a találkozóra a Karmelita kolostorban került sor.

A mostani egyeztetés időzítése egybeesik az autóipar jelentős átalakulásával. A gyártók világszerte az elektromos járművek térnyerésével, az új technológiák fejlesztésével és a globális verseny erősödésével szembesülnek.

A Suzuki vezetése és a magyar kormány az elmúlt években többször is egyeztetett a vállalat magyarországi szerepéről, illetve a jövőbeni fejlesztési lehetőségekről.