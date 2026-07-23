Sokatmondó üzenetet küldött Orbán Viktor Tusnádfürdőnek

Orbán Viktor a „Tusnádfürdő, készülj!” üzenettel jelentette be, hogy hamarosan megérkezik Tusványosra. Szombati beszédében várhatóan az ellenzéki ellenállási nyilatkozatról is kifejti álláspontját.

Jelezte érkezését Orbán Viktor, aki szombaton beszédet mond Tusványoson Fotó: Fischer Zoltán

Orbán Viktor nagy bejelentése Tusványosról

„Tusnádfürdő, készülj!” – írta Facebook-bejegyzésében Magyarország korábbi miniszterelnöke, a Fidesz jelenlegi elnöke. Orbán Viktor 15 új fényképet töltött fel, amelyekkel jelezte, hogy hamarosan megérkezik az erdélyi Tusnádfürdőn megrendezett Tusványosra.

Németh Zsolt már egy héttel ezelőtt bejelentette, hogy Orbán Viktor idén sem töri meg sok éve tartó sorozatát, és beszédet mond a Bálványosi Nyári Szabadegyetemen. A meghívottak között Tarr Zoltán minisztert, Heidl György államtitkárt és Kolla István helyettes államtitkárt is megemlítette.

Orbán Viktor a HírTV kérdésére szombati beszédének egyik témáját is előrevetítette. Az ellenzéki ellenállási nyilatkozatról Tusnádfürdőn fejti ki részletesen az álláspontját. A Fidesz elnöke 17 év után ismét ellenzéki politikusként vesz részt a rendezvényen.