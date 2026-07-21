Fotó készült Orbán Viktorról a repülőtéren – turistaosztályon utazott haza

Nem magánrepülővel, hanem a Lufthansa egyik menetrend szerinti járatán, a turistaosztályon utazhatott haza Orbán Viktor amerikai útjáról – erről számolt be az Átlátszó egy olvasója beszámolója alapján.

Orbán Viktor turistaosztályon utazott haza a foci vb-ről

Fotó: Facebook

Az Átlátszó Facebook-oldalán megjelent bejegyzés szerint egy olvasójuk hétfő reggel a frankfurti repülőtéren találkozott a Fidesz elnökével, aki a beszámoló szerint a Lufthansa Frankfurt–Budapest járatának turistaosztályán foglalt helyet. A portál egy fényképet is közzétett a repülőtéren készült találkozásról.

A világbajnokság miatt utazott az Egyesült Államokba

Orbán Viktor az elmúlt napokban az Egyesült Államokban tartózkodott, ahol a labdarúgó-világbajnokság több mérkőzését is a helyszínen követte.

Korábban Reddit-felhasználók szúrták ki a Franciaország–Spanyolország elődöntő lelátóján Dallasban, később pedig az iShowSpeed élő közvetítésében is feltűnt fia, Orbán Gáspár társaságában

– olvasható a 24.hu oldalán.

A mérkőzést végül Spanyolország 2–0-ra nyerte, a közvetítés során pedig többször is látható volt a politikus, aki egyes jeleneteknél élénken reagált a pályán történtekre.

Már az odautazáskor is menetrend szerinti gépen látták

Az Index korábban arról is beszámolt, hogy munkatársuk még az Egyesült Államokba tartó úton találkozott Orbán Viktorral. A lap szerint a korábbi miniszterelnök nemcsak a Franciaország–Spanyolország elődöntőt, hanem a torna másik elődöntőjét és a világbajnoki döntőt is a helyszínen tekintette meg.

A most nyilvánosságra került fotók alapján a hazautat is menetrend szerinti repülőjáraton tette meg, a beszámoló szerint a turistaosztályon utazva.