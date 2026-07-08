Naponta több tízmillió liter vizet veszít, veszélyben a tatai Öreg-tó?

A tartós aszály tovább apasztja az Öreg-tó vizét Tatán. A szakemberek szerint a tó vízállása olyan alacsonyra csökkent, amilyenre legutóbb több mint húsz éve volt példa, ezért a Cseke-tó vízpótlását sem tudják újraindítani – számolt be róla a KEMMA.
Az Öreg-tó vízszintje tovább csökken
A vízügyi szakemberek tájékoztatása szerint az elmúlt hetekben rendkívül kevés csapadék hullott a térségben, ezért az Öreg-tó vízszintje jelenleg is a kritikus tartomány közelében van. Bár a közelmúltban érkezett eső átmenetileg megállította az apadást, tartós javulást viszont nem hozott.
A Cseke-tó vízpótlása továbbra is szünetel
A jelenlegi vízállás mellett a vízügyi rendszer nem működtethető biztonságosan, ezért a Cseke-tó feltöltését egyelőre nem indítják újra. Erre csak akkor lesz lehetőség, ha az Öreg-tó vízszintje ismét eléri a szükséges szintet.
A szakemberek szerint érdemi javulást csak egy hosszabb, egyenletes csapadékos időszak hozhat az Által-ér vízgyűjtő területén. Addig a tó vízállásának alakulását továbbra is elsősorban az időjárás befolyásolja.
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A következő napokban ismét meleg idő várható, ami tovább növelheti a párolgást. A szakemberek szerint a tó vízszintje naponta akár egy-két centiméterrel is csökkenhet, ami jelentős vízveszteséget okozhat.