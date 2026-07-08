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Öreg-tó

Naponta több tízmillió liter vizet veszít, veszélyben a tatai Öreg-tó?

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Tovább romlik a helyzet Tatán, ahol a tartós csapadékhiány miatt egyre alacsonyabb a tavak vízállása. Az Öreg-tó vízszintje már 23 éve nem volt ilyen alacsony, ezért a szakemberek egyelőre nem tudják újraindítani a Cseke-tó vízpótlását.
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Öreg-tóTatabányavízszint

A tartós aszály tovább apasztja az Öreg-tó vizét Tatán. A szakemberek szerint a tó vízállása olyan alacsonyra csökkent, amilyenre legutóbb több mint húsz éve volt példa, ezért a Cseke-tó vízpótlását sem tudják újraindítani – számolt be róla a KEMMA.

A tatai Öreg-tó vízszintjét a következő napok hősége tovább csökkentheti Fotó: W.Á./KEMMA
A tatai Öreg-tó vízszintjét a következő napok hősége tovább csökkentheti
Fotó: W.Á./KEMMA

Az Öreg-tó vízszintje tovább csökken

A vízügyi szakemberek tájékoztatása szerint az elmúlt hetekben rendkívül kevés csapadék hullott a térségben, ezért az Öreg-tó vízszintje jelenleg is a kritikus tartomány közelében van. Bár a közelmúltban érkezett eső átmenetileg megállította az apadást, tartós javulást viszont nem hozott.

A következő napokban ismét meleg idő várható, ami tovább növelheti a párolgást. A szakemberek szerint a tó vízszintje naponta akár egy-két centiméterrel is csökkenhet, ami jelentős vízveszteséget okozhat.

A Cseke-tó vízpótlása továbbra is szünetel

A jelenlegi vízállás mellett a vízügyi rendszer nem működtethető biztonságosan, ezért a Cseke-tó feltöltését egyelőre nem indítják újra. Erre csak akkor lesz lehetőség, ha az Öreg-tó vízszintje ismét eléri a szükséges szintet.

A szakemberek szerint érdemi javulást csak egy hosszabb, egyenletes csapadékos időszak hozhat az Által-ér vízgyűjtő területén. Addig a tó vízállásának alakulását továbbra is elsősorban az időjárás befolyásolja.

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