Rejtélyes őskori lelet a Tiszában: még a szakembereket is meglepte a felfedezés

A Tisza rendkívül alacsony vízállása újabb értékes őslénytani maradványokat hozott felszínre Tiszaföldvár közelében. A napokban megtalált őskori leleteket már a Tiszazugi Földrajzi Múzeumba szállították, ahol megkezdődött az előkészítésük a részletes szakértői vizsgálatokhoz – írja a SZOLJON.

Őskori lelet került elő a Tiszából: különleges csontokat vizsgálnak a szakemberek

Fotó: Karcag Televízió

A leleteket az ELTE Földrajzi és Földtudományi Intézetének kutatója, Dr. Jakab Gusztáv bukkant rá terepmunka közben. A szakember eredetileg a Tisza alacsony vízállásának környezeti hatásait vizsgálta, amikor észrevette a folyóparton heverő csontokat.

A múzeumban vizsgálják az őskori leleteket

Béres Mária, a Tiszazugi Földrajzi Múzeum igazgatója megerősítette, hogy a megtalált maradványok már biztonságban vannak az intézményben.

A múzeum régészei ezt követően a helyszínt is átvizsgálták, ahol további nagyméretű csontokra bukkantak. A sekély vízből többek között megfeketedett csigolyák és hosszú csontok is előkerültek, amelyeket szintén begyűjtöttek.

A szakemberek szerint annyi már biztos, hogy a csontok őslénytani jelentőségűek, és feltehetően az utolsó jégkorszakot megelőző időszakból származnak.

Bár több maradvány alapján valószínű, hogy őstulok csontjai is előkerültek, egyes robusztusabb darabok akár más nagyméretű állatokhoz is tartozhattak.

A pontos meghatározást paleontológiai vizsgálatok után lehet majd elvégezni.