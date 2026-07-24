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alacsony vízállás

Rejtélyes őskori lelet a Tiszában: még a szakembereket is meglepte a felfedezés

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A rekordalacsony tiszai vízállás ismét különleges felfedezést hozott Tiszaföldvár közelében. Az újabb őskori lelet egyelőre vizsgálat alatt áll, a szakemberek szerint a csontok között őstulok maradványai is lehetnek, de a pontos azonosításhoz további elemzésekre lesz szükség.
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alacsony vízállásvizsgálatTiszaőskori lelet

A Tisza rendkívül alacsony vízállása újabb értékes őslénytani maradványokat hozott felszínre Tiszaföldvár közelében. A napokban megtalált őskori leleteket már a Tiszazugi Földrajzi Múzeumba szállították, ahol megkezdődött az előkészítésük a részletes szakértői vizsgálatokhoz – írja a SZOLJON.

Őskori lelet került elő a Tiszából: különleges csontokat vizsgálnak a szakemberek
Őskori lelet került elő a Tiszából: különleges csontokat vizsgálnak a szakemberek
Fotó: Karcag Televízió

A leleteket az ELTE Földrajzi és Földtudományi Intézetének kutatója, Dr. Jakab Gusztáv bukkant rá terepmunka közben. A szakember eredetileg a Tisza alacsony vízállásának környezeti hatásait vizsgálta, amikor észrevette a folyóparton heverő csontokat.

A múzeumban vizsgálják az őskori leleteket

Béres Mária, a Tiszazugi Földrajzi Múzeum igazgatója megerősítette, hogy a megtalált maradványok már biztonságban vannak az intézményben.

A múzeum régészei ezt követően a helyszínt is átvizsgálták, ahol további nagyméretű csontokra bukkantak. A sekély vízből többek között megfeketedett csigolyák és hosszú csontok is előkerültek, amelyeket szintén begyűjtöttek.

A szakemberek szerint annyi már biztos, hogy a csontok őslénytani jelentőségűek, és feltehetően az utolsó jégkorszakot megelőző időszakból származnak.

Bár több maradvány alapján valószínű, hogy őstulok csontjai is előkerültek, egyes robusztusabb darabok akár más nagyméretű állatokhoz is tartozhattak.

A pontos meghatározást paleontológiai vizsgálatok után lehet majd elvégezni.

Elképesztő mit tárt fel a Duna apadása

A rendkívül alacsony vízállás ritkán látható történelmi emlékeket hozott felszínre Kelet-Horvátországban. A Duna medréből egy második világháborús bomba és egy csaknem száz éve elsüllyedt hajóroncs is előkerült.

Rekordáron kelt el egy T. rex-csontváz

Rekordösszegért kelt el egy különleges őslénylelet egy aukción, amely újra fellobbantotta a vitát a tudomány és a magángyűjtők között. A T. rex-csontváz több mint 50 millió dollárért talált gazdára, a kutatók azonban attól tartanak, hogy az egyik legértékesebb fosszília ezután elérhetetlenné válhat a tudományos vizsgálatok számára. A 67 millió éves lelet az egyik legnagyobb és legteljesebb példány, amelyet valaha feltártak.

 

 

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