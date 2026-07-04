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ötös lottó

Kihúzták az Ötöslottó nyerőszámait: 855 millió forint volt a tét

15 perce
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Kisorsolták az ötös lottó 27. heti nyerőszámait, valamint a Joker nyerőszámát is. Mutatjuk, mely számokat húzták ki a szombat esti sorsoláson.
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ötös lottójokerszelvénysorsolás

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 27. héten megtartott Ötöslottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki.

Kihúzták az Ötöslottó nyerőszámait: 855 millió forint volt a tét
Kihúzták az Ötöslottó nyerőszámait: 855 millió forint volt a tét  
Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Kihúzták az Ötöslottó nyerőszámait: 855 millió forint volt a tét  

Nyerőszámok:

5 (öt)

19 (tizenkilenc)

25 (huszonöt)

36 (harminchat)

64 (hatvannégy)

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 64 darab, nyereményük egyenként 648.075 forint;

3 találatos szelvény 3990 darab, nyereményük egyenként 11.385 forint;

2 találatos szelvény 82.658 darab, nyereményük egyenként 2080 forint.

Joker: 273806

1 darab Joker volt, nyereménye: 428.392.350 forint.

 

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