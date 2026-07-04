Kisorsolták az ötös lottó 27. heti nyerőszámait, valamint a Joker nyerőszámát is. Mutatjuk, mely számokat húzták ki a szombat esti sorsoláson.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 27. héten megtartott Ötöslottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki.
Kihúzták az Ötöslottó nyerőszámait: 855 millió forint volt a tét
Nyerőszámok:
5 (öt)
19 (tizenkilenc)
25 (huszonöt)
36 (harminchat)
64 (hatvannégy)
Nyeremények:
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 64 darab, nyereményük egyenként 648.075 forint;
3 találatos szelvény 3990 darab, nyereményük egyenként 11.385 forint;
2 találatos szelvény 82.658 darab, nyereményük egyenként 2080 forint.
Joker: 273806
1 darab Joker volt, nyereménye: 428.392.350 forint.
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