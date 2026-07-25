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Újabb milliomosa lett Magyarországnak: mutatjuk az ötöslottó e heti nyerőszámait

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Vajon kinek kedvezett a szerencse? Mutatjuk, mely számokat húzták ki az ötöslottó-sorsoláson.
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lottóötös lottónyerőszámok

Eltelt egy újabb hét, ezzel pedig elérkezett egy újabb szombat. És ha szombat, akkor bizony ötöslottó! Immár nem kevesebb, mint 1 milliárd 290 millió forintért lehetett játszani.

Kihúzták az ötöslottó nyerőszámait.
Kihúzták az ötöslottó nyerőszámait. Milliárdos nyereményért ment az ikszelés
Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Ezek az ötöslottó nyerőszámai

A 30. játékhéten, július 25-én a következő nyerőszámokat húzták ki az ötöslottó-sorsoláson:

  • 2 (kettő)
  • 11 (tizenegy)
  • 31 (harmincegy)
  • 34 (harmincnégy)
  • 47 (negyvenhét)

Joker: 538116

A Jokeren egy telitalálatos szelvény volt, a szerencsés játékos 117 millió forintot nyert. A jövő héten 30 millióért lehet játszani. Az ötöslottón ezúttal nem született telitalálat, a jövő héten a várható főnyeremény 1 milliárd 400 millió forint lesz.

Nem történt csalás

A hét legnagyobb lottóhíre kétségtelenül az, hogy lezárult a vizsgálat, melyet azt követően indítottak, hogy április közepén, egy hét alatt négy különböző lottójátékon is telitalálat született. A hatósági ellenőrzés megállapította: nem történt csalás. Minderről ide kattintva lehet részletesebben olvasni. Itt pedig az e hét pénteki Eurojackpot-számokat lehet megnézni, amik 25,7 milliárd forintot értek valakinek!

 

 

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