Újabb milliomosa lett Magyarországnak: mutatjuk az ötöslottó e heti nyerőszámait

Eltelt egy újabb hét, ezzel pedig elérkezett egy újabb szombat. És ha szombat, akkor bizony ötöslottó! Immár nem kevesebb, mint 1 milliárd 290 millió forintért lehetett játszani.
Ezek az ötöslottó nyerőszámai
A 30. játékhéten, július 25-én a következő nyerőszámokat húzták ki az ötöslottó-sorsoláson:
- 2 (kettő)
- 11 (tizenegy)
- 31 (harmincegy)
- 34 (harmincnégy)
- 47 (negyvenhét)
Joker: 538116
A Jokeren egy telitalálatos szelvény volt, a szerencsés játékos 117 millió forintot nyert. A jövő héten 30 millióért lehet játszani. Az ötöslottón ezúttal nem született telitalálat, a jövő héten a várható főnyeremény 1 milliárd 400 millió forint lesz.
Nem történt csalás
A hét legnagyobb lottóhíre kétségtelenül az, hogy lezárult a vizsgálat, melyet azt követően indítottak, hogy április közepén, egy hét alatt négy különböző lottójátékon is telitalálat született. A hatósági ellenőrzés megállapította: nem történt csalás. Minderről ide kattintva lehet részletesebben olvasni. Itt pedig az e hét pénteki Eurojackpot-számokat lehet megnézni, amik 25,7 milliárd forintot értek valakinek!