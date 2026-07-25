Újabb milliomosa lett Magyarországnak: mutatjuk az ötöslottó e heti nyerőszámait

Eltelt egy újabb hét, ezzel pedig elérkezett egy újabb szombat. És ha szombat, akkor bizony ötöslottó! Immár nem kevesebb, mint 1 milliárd 290 millió forintért lehetett játszani.

Kihúzták az ötöslottó nyerőszámait. Milliárdos nyereményért ment az ikszelés

Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Ezek az ötöslottó nyerőszámai

A 30. játékhéten, július 25-én a következő nyerőszámokat húzták ki az ötöslottó-sorsoláson:

2 (kettő)

11 (tizenegy)

31 (harmincegy)

34 (harmincnégy)

47 (negyvenhét)

Joker: 538116

A Jokeren egy telitalálatos szelvény volt, a szerencsés játékos 117 millió forintot nyert. A jövő héten 30 millióért lehet játszani. Az ötöslottón ezúttal nem született telitalálat, a jövő héten a várható főnyeremény 1 milliárd 400 millió forint lesz.