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atomerőmű

Azonnal lépni kellett: csökkentik a paksi atomerőmű egyik blokkjának teljesítményét

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A tartós kánikula és a csapadékhiány miatt történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Paksnál, ami a Paksi Atomerőmű működésére is hatással van. Paks esetében a szakembereknek a folyó alacsony vízhozama miatt csökkenteniük kellett az egyik reaktorblokk teljesítményét.
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atomerőműpaksduna

A rendkívül száraz időjárás miatt július 27-én minden korábbi rekordot megdöntött a Duna legalacsonyabb vízállása Paksnál. A folyó szintje mínusz 106 centiméterre csökkent, ami miatt a Paksi Atomerőmű egyik blokkjának teljesítményét mérsékelni kellett.

Paks: rekordalacsony Duna-vízállás miatt csökkentették az atomerőmű egyik blokkjának teljesítményét
Paks: rekordalacsony Duna-vízállás miatt csökkentették az atomerőmű egyik blokkjának teljesítményét Forrás: Paksi Atomerőmű

Az atomerőmű közlése szerint a blokkok hűtésére használt, majd a Dunába visszavezetett víz hőmérsékletére szigorú környezetvédelmi előírások vonatkoznak. Ezek betartása érdekében már júniusban és júliusban is több alkalommal szükségessé vált a teljesítmény csökkentése.

A szakemberek július 27-én 21 óra 45 perctől az 1-es blokk teljesítményét 254 megawattal csökkentették a kialakult vízállási helyzet miatt.

A Paksi Atomerőmű hangsúlyozta, hogy folyamatosan figyelik a Duna vízhozamának és vízhőmérsékletének alakulását, és az aktuális körülményekhez igazítják a szükséges intézkedéseket.

A cél továbbra is az atomerőmű biztonságos működésének fenntartása, valamint a környezetvédelmi szabályok maradéktalan betartása – közölték.

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