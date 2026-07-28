Azonnal lépni kellett: csökkentik a paksi atomerőmű egyik blokkjának teljesítményét

A rendkívül száraz időjárás miatt július 27-én minden korábbi rekordot megdöntött a Duna legalacsonyabb vízállása Paksnál. A folyó szintje mínusz 106 centiméterre csökkent, ami miatt a Paksi Atomerőmű egyik blokkjának teljesítményét mérsékelni kellett.

Paks: rekordalacsony Duna-vízállás miatt csökkentették az atomerőmű egyik blokkjának teljesítményét Forrás: Paksi Atomerőmű

Az atomerőmű közlése szerint a blokkok hűtésére használt, majd a Dunába visszavezetett víz hőmérsékletére szigorú környezetvédelmi előírások vonatkoznak. Ezek betartása érdekében már júniusban és júliusban is több alkalommal szükségessé vált a teljesítmény csökkentése.

A szakemberek július 27-én 21 óra 45 perctől az 1-es blokk teljesítményét 254 megawattal csökkentették a kialakult vízállási helyzet miatt.

A Paksi Atomerőmű hangsúlyozta, hogy folyamatosan figyelik a Duna vízhozamának és vízhőmérsékletének alakulását, és az aktuális körülményekhez igazítják a szükséges intézkedéseket.

A cél továbbra is az atomerőmű biztonságos működésének fenntartása, valamint a környezetvédelmi szabályok maradéktalan betartása – közölték.