Energiatakarékossága készül Budapest: Karácsony Gergely bejelentést tett

A főpolgármester szerint a fővárosnak is ki kell vennie a részét az energiafelhasználás csökkentéséből, miután a Paksi Atomerőmű a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt 44 év után először teljesen leállhat.
Karácsony Gergely közösségi oldalán azt írta, hogy a díszvilágítás ideiglenes elhagyásával jelentős mennyiségű energia takarítható meg, különösen az esti, kiemelten energiaigényes időszakban.
A főpolgármester arra kérte a díszkivilágítással rendelkező magánépületek tulajdonosait is, hogy hasonló módon járjanak el.
Energiakrízistől tartanak a paksi kiesés miatt
A Paksi Atomerőmű teljes leállására a Duna rekordalacsony vízállása miatt kerül sor. Magyar Péter miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy az erőmű termelésének kiesése rendkívüli helyzetet okozhat az ország energiaellátásában.
A kormányfő szerint 24–72 órán belül megszűnhet a létesítmény villamosenergia-termelése, ami mintegy 2000 megawatt kapacitás kiesését jelentheti.
A helyzetet tovább nehezíti, hogy a nyári hőség miatt jelentősen emelkedik az áramfogyasztás. A csúcsidőszakban – délután 17 és este 22 óra között – akár 20 százalékkal is magasabb lehet a fogyasztás az átlagos nyári napokhoz képest.
Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az ország energiaellátása jelenleg biztosított, ugyanakkor a következő napokban olyan helyzettel kell szembenézni, amelyre korábban nem volt példa.
A miniszterelnök szerint a paksi leállás mellett további problémát jelent, hogy a Duna menti erőmű egyik egysége műszaki meghibásodás miatt kiesett, ami újabb 400 megawatt kapacitáscsökkenést jelent.
Tartalékokkal és korlátozásokkal készülnek
A kormány több lépést is előkészített az energiaellátás biztonságának fenntartása érdekében. Ezek között szerepel a hazai erőművi tartalékok mozgósítása, az importkapacitások kihasználása, valamint az, hogy a nagy ipari fogyasztókat önkorlátozásra kérik a kritikus időszakokban.
Emellett a kormányzati épületek energiafelhasználásának csökkentését is elrendelték, és a lakosságot is takarékosabb energiahasználatra kérik.
Magyar Péter beszélt egy úgynevezett rotációs kikapcsolási tervről is, amelyhez azonban csak akkor nyúlnának, ha a tartalékok, az import és az önkéntes fogyasztáscsökkentés sem lenne elegendő az országos hálózat egyensúlyának fenntartásához.
A főváros most ehhez kapcsolódva készül saját takarékossági intézkedésekkel. Karácsony Gergely hangsúlyozta: a díszkivilágítás átmeneti elhagyása kisebb látványt jelenthet, de több energia maradhat a létfontosságú felhasználási célokra.
A közvilágítás működését az intézkedés nem érinti.