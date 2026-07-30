Energiatakarékossága készül Budapest: Karácsony Gergely bejelentést tett

A főpolgármester szerint a fővárosnak is ki kell vennie a részét az energiafelhasználás csökkentéséből, miután a Paksi Atomerőmű a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt 44 év után először teljesen leállhat.

Paks leállása miatt Budapest is lép: elmaradhat a díszkivilágítás

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Karácsony Gergely közösségi oldalán azt írta, hogy a díszvilágítás ideiglenes elhagyásával jelentős mennyiségű energia takarítható meg, különösen az esti, kiemelten energiaigényes időszakban.

A főpolgármester arra kérte a díszkivilágítással rendelkező magánépületek tulajdonosait is, hogy hasonló módon járjanak el.

Energiakrízistől tartanak a paksi kiesés miatt

A Paksi Atomerőmű teljes leállására a Duna rekordalacsony vízállása miatt kerül sor. Magyar Péter miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy az erőmű termelésének kiesése rendkívüli helyzetet okozhat az ország energiaellátásában.

A kormányfő szerint 24–72 órán belül megszűnhet a létesítmény villamosenergia-termelése, ami mintegy 2000 megawatt kapacitás kiesését jelentheti.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a nyári hőség miatt jelentősen emelkedik az áramfogyasztás. A csúcsidőszakban – délután 17 és este 22 óra között – akár 20 százalékkal is magasabb lehet a fogyasztás az átlagos nyári napokhoz képest.

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az ország energiaellátása jelenleg biztosított, ugyanakkor a következő napokban olyan helyzettel kell szembenézni, amelyre korábban nem volt példa.

A miniszterelnök szerint a paksi leállás mellett további problémát jelent, hogy a Duna menti erőmű egyik egysége műszaki meghibásodás miatt kiesett, ami újabb 400 megawatt kapacitáscsökkenést jelent.

Tartalékokkal és korlátozásokkal készülnek

A kormány több lépést is előkészített az energiaellátás biztonságának fenntartása érdekében. Ezek között szerepel a hazai erőművi tartalékok mozgósítása, az importkapacitások kihasználása, valamint az, hogy a nagy ipari fogyasztókat önkorlátozásra kérik a kritikus időszakokban.

Emellett a kormányzati épületek energiafelhasználásának csökkentését is elrendelték, és a lakosságot is takarékosabb energiahasználatra kérik.

Magyar Péter beszélt egy úgynevezett rotációs kikapcsolási tervről is, amelyhez azonban csak akkor nyúlnának, ha a tartalékok, az import és az önkéntes fogyasztáscsökkentés sem lenne elegendő az országos hálózat egyensúlyának fenntartásához.