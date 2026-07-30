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paksi atomerőmű

Tovább csökkent a Duna vízszintje: a Paksi Atomerőmű 2. blokkjának teljesítményét 50%-kal csökkentik

2026. július 30. 08:25
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A jelenlegi vízállás Paksnál -121 cm. A helyzet a Paksi Atomerőműnél teljesítménycsökkentéssel kezelhető.
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paksi atomerőműteljesítményduna

Mint azt megírtuk a Duna rekordalacsony vízállása miatt szerda délután megkezdték a Paksi Atomerőmű 3. blokkjának leállítását – közölte az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Aszódi Attila, Paks II. volt kormánybiztosa szerint a vízhiány és a közelgő hőhullám együttes hatása miatt technikailag akár az is elképzelhető, hogy mind a négy blokkot le kell állítani, ami az erőmű teljes leállását jelenti. Most újabb hírek érkeztek Paksról, ezúttal a 2. blokkról!

Paksi Atomerőmű: csökkentik a 2. blokk teljesítményét 50%-kal
Paksi Atomerőmű: csökkentik a 2. blokk teljesítményét 50%-kal
Fotó: MVM Paksi Atomerőmű 

Paksi Atomerőmű: teljesítménycsökkentés a 2. blokkon

A Duna vízszintje az elmúlt órákban tovább csökkent, a jelenlegi vízállás Paksnál -121 cm. A kialakult helyzetre való tekintettel, a korábbi leterheléseken túl, a szakemberek 2026. július 30-án, 07:00 órától csökkentik a 2. blokk teljesítményét 50%-kal.

Folyamatosan figyelemmel kísérik a vízhozam és -hőmérséklet változását, és az adott helyzet ismeretében hozzák meg a szükséges döntéseket. A cél a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása - írja az atomeromu.mvm.hu.

 

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