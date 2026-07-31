Elkerülhetetlen lépés: most jött a bejelentés a Paksi Atomerőmű 4-es blokkjáról

Tovább apadt a Duna vízszintje Paksnál, ezért az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. péntek este 22:45-től 50 százalékkal csökkenti a 4-es blokk teljesítményét. A társaság közlése szerint az alacsony vízállás miatt a következő időszakban az atomerőmű blokkjainak leállítása is elkerülhetetlenné válhat.

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A Duna vízszintje Paksnál tovább csökkent, ezért a szakemberek a 4-es blokk teljesítményét július 31-én 22 óra 45 perctől 50 százalékkal csökkentik - közölte az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. honlapján. Alacsony a Duna vízállása: csökkentik a Paksi Atomerőmű 4-es blokkjának teljesítményét Fotó: MW archív Alacsony a Duna vízállása: csökkentik a Paksi Atomerőmű 4-es blokkjának teljesítményét A Duna alacsony vízállása miatt elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű blokkjainak leállítása - írták.

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