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atomerőmű

Fokozódik a helyzet: a Paksi Atomerőmű újabb blokkjának teljesítményét csökkentik

40 perce
Olvasási idő: 3 perc
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További teljesítménycsökkentésre van szükség a rendkívül alacsony vízállás miatt.
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atomerőműpaksteljesítménypaksi atomerőmű

Mint azt megírtuk, a rendkívül száraz időjárás miatt július 27-én minden korábbi rekordot megdöntött a Duna alacsony vízállása Paksnál. A folyó szintje mínusz 106 centiméterre csökkent, ami miatt a Paksi Atomerőmű egyik blokkjának teljesítményét mérsékelni kellett. Most pedig újabb hírek jöttek a kialakult helyzetről!

Paksi Atomerőmű: ezúttal a 3. blokk teljesítményét csökkentették
Paksi Atomerőmű: ezúttal a 3. blokk teljesítményét csökkentették
Fotó: MVM Paksi Atomerőmű

Ez a helyzet a Paksi Atomerőműnél

A rendkívül száraz időjárás miatt  július 28-án a Duna vízszintje tovább csökkent (a jelenlegi vízállás Paksnál -112 cm). A kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek a tegnap történt 254 MW-os 1. blokki leterhelésen túl július 28-án, 20 órától 237 MW-tal csökkentik a 3. blokk teljesítményét.

A szakemberek folyamatosan nyomon követik a vízhozam és a vízhőmérséklet alakulását és az aktuális helyzethez igazodva hozzák meg a szükséges döntéseket. Céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása - írja az atomeromu.mvm.hu.

 

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