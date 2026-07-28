Fokozódik a helyzet: a Paksi Atomerőmű újabb blokkjának teljesítményét csökkentik

Mint azt megírtuk, a rendkívül száraz időjárás miatt július 27-én minden korábbi rekordot megdöntött a Duna alacsony vízállása Paksnál. A folyó szintje mínusz 106 centiméterre csökkent, ami miatt a Paksi Atomerőmű egyik blokkjának teljesítményét mérsékelni kellett. Most pedig újabb hírek jöttek a kialakult helyzetről!

Paksi Atomerőmű: ezúttal a 3. blokk teljesítményét csökkentették

Fotó: MVM Paksi Atomerőmű

Ez a helyzet a Paksi Atomerőműnél

A rendkívül száraz időjárás miatt július 28-án a Duna vízszintje tovább csökkent (a jelenlegi vízállás Paksnál -112 cm). A kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek a tegnap történt 254 MW-os 1. blokki leterhelésen túl július 28-án, 20 órától 237 MW-tal csökkentik a 3. blokk teljesítményét.

A szakemberek folyamatosan nyomon követik a vízhozam és a vízhőmérséklet alakulását és az aktuális helyzethez igazodva hozzák meg a szükséges döntéseket. Céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása - írja az atomeromu.mvm.hu.