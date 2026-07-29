Újabb rendkívüli intézkedés a Paksi Atomerőműben a Duna alacsony vízállása miatt

A napokban tovább csökkent a Duna vízszintje, több szakaszon negatív rekordot is döntött. A Paksi Atomerőmű emiatt ma megkezdte a 3. blokkjának leállítását.
Ma délután 15 órakor megkezdték a szakemberek a Paksi Atomerőmű 3. blokkjának leállítását. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a honlapján azt közölte, a Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent, több szakaszon negatív rekordot döntve.
Megkezdték a Paksi Atomerőmű újabb blokkjának leállítását
Hozzátették, a jelenlegi vízállás Paksnál -118 cm, így a kialakult helyzetre való tekintettel kezdik meg a blokk leállítását.
Kollégáink folyamatosan figyelemmel kísérik a vízhozam és -hőmérséklet változását, és az adott helyzet ismeretében, azzal összhangban hozzák meg a szükséges döntéseket. Célunk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása
- tették hozzá.
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A napokban a rendkívül száraz időjárás miatt július 27-én minden korábbi rekordot megdöntött a Duna legalacsonyabb vízállása Paksnál. A folyó szintje mínusz 106 centiméterre csökkent, ezért a szakemberek július 27-én 21 óra 45 perctől az 1-es blokk teljesítményét 254 megawattal csökkentették a kialakult vízállási helyzet miatt, július 28-án pedig 20 órától 237 MW-tal csökkentették a 3. blokk teljesítményét is.