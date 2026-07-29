Újabb rendkívüli intézkedés a Paksi Atomerőműben a Duna alacsony vízállása miatt

Ma délután 15 órakor megkezdték a szakemberek a Paksi Atomerőmű 3. blokkjának leállítását. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a honlapján azt közölte, a Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent, több szakaszon negatív rekordot döntve.

Megkezdték a Paksi Atomerőmű újabb blokkjának leállítását / Fotó: Paksi Atomerőmű

Megkezdték a Paksi Atomerőmű újabb blokkjának leállítását

Hozzátették, a jelenlegi vízállás Paksnál -118 cm, így a kialakult helyzetre való tekintettel kezdik meg a blokk leállítását.

Kollégáink folyamatosan figyelemmel kísérik a vízhozam és -hőmérséklet változását, és az adott helyzet ismeretében, azzal összhangban hozzák meg a szükséges döntéseket. Célunk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása

- tették hozzá.