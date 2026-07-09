Nemzeti katasztrófa fenyeget? Kigyulladt egy pálinkafőzde

Kigyulladt egy pálinkafőzde Kétpón, az Ady Endre úton. A helyszínre mezőtúri, szolnoki és törökszentmiklósi tűzoltókat riasztottak.

Kigyulladt egy pálinkafőzde Kétpón, az Ady Endre úton (A kép illusztráció) Fotó: Gé

Kigyulladt egy pálinkafőzde Kétpón

Kigyulladt egy pálinkafőzde Kétpón, az Ady Endre úton, a köztemető közelében. A mintegy 180 négyzetméteres épület tetőszerkezete teljes terjedelmében égett. A helyszínre mezőtúri, szolnoki és törökszentmiklósi tűzoltókat riasztottak. A lángokat több vízsugárral oltják, a tüzet már sikerült körülhatárolni a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával – olvasható a Katasztrófavédelem honlapján.

Kigyulladt egy cipőgyár Kínában, rengeteg ember meghalt

Legalább 28 ember meghalt, miután tűz ütött ki egy cipőgyárban a kínai Fujian tartományban. A gyár Jinjiang városában működött, ahol a cipőgyártás az egyik legfontosabb iparág.