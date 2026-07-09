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katasztrófavédelem

Nemzeti katasztrófa fenyeget? Kigyulladt egy pálinkafőzde

15 perce
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Tűz ütött ki egy pálinkafőzdében Kétpón, ami első hallásra sok magyar ember rémálma lehet. A lángok az épület teljes tetőszerkezetére átterjedtek, a helyszínre több településről is tűzoltókat riasztottak.
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katasztrófavédelemtűzkigyulladt

Kigyulladt egy pálinkafőzde Kétpón, az Ady Endre úton. A helyszínre mezőtúri, szolnoki és törökszentmiklósi tűzoltókat riasztottak.

Kigyulladt egy pálinkafőzde Kétpón, az Ady Endre úton (A kép illusztráció) Fotó: Gé
Kigyulladt egy pálinkafőzde Kétpón, az Ady Endre úton (A kép illusztráció) Fotó: Gé

Kigyulladt egy pálinkafőzde Kétpón

Kigyulladt egy pálinkafőzde Kétpón, az Ady Endre úton, a köztemető közelében. A mintegy 180 négyzetméteres épület tetőszerkezete teljes terjedelmében égett. A helyszínre mezőtúri, szolnoki és törökszentmiklósi tűzoltókat riasztottak. A lángokat több vízsugárral oltják, a tüzet már sikerült körülhatárolni a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával – olvasható a Katasztrófavédelem honlapján.

Kigyulladt egy cipőgyár Kínában, rengeteg ember meghalt

Legalább 28 ember meghalt, miután tűz ütött ki egy cipőgyárban a kínai Fujian tartományban. A gyár Jinjiang városában működött, ahol a cipőgyártás az egyik legfontosabb iparág.

 

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