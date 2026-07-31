15 év után újra fizetni kell a parkolásért Zalakaroson

A képviselő-testület döntése értelmében augusztus 3-tól óránként 400 forintot vagy egész napra 3000 forintot kell fizetni a parkolásért a kijelölt zónában a hét minden napján, 9 és 18 óra között. Az automatákban a rendszám megadása után bankkártyával, illetve készpénzzel forintban és euróban is lehet fizetni, mobiltelefonos és online díjfizetésre is lehetőség van.

15 év után ismét fizetős lesz a parkolás - Illusztráció

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A zalakarosi állandó lakóhellyel rendelkező magánszemélyek a tulajdonukban vagy üzemben tartásukban lévő gépjárműre ingyenes várakozásra jogosító lakossági bérletet igényelhetnek, a városban működő vállalkozások pedig kedvezményes éves dolgozói bérletet válthatnak.

Zalakaroson 2011-ben szűnt meg a fizetős közterületi parkolás, ám az azóta eltelt tizenöt évben jelentősen megváltozott a gyógyhelyi központ forgalma és a közterületi parkolók használata. A hotelek egy része parkolójában díjat szed, ami miatt a szállóvendégek és a dolgozók az ingyenes, közterületi parkolókat veszik igénybe, nehezítve ezzel a vendégek fürdőhöz közeli parkolását.

Évek óta tervezték a a fizetős parkolás visszavezetését

A fizetős parkolás újbóli bevezetését 2019 óta vizsgálta az önkormányzat, parkolási koncepciót készített, majd javaslatot tett a rendszer kialakítására, amiről 2021 óta rendszeresen tárgyalt a képviselő-testület.

Három éve 17 parkolóautomata telepítését tervezték, és akkor jelentős, 60 millió forintot meghaladó kiadással számoltak.

A mai elvárásoknak megfelelve, a vendégkör összetételéhez is igazodva, négy parkolóautomatát telepítettek a kijelölt területeken, továbbá mindenütt tájékoztató táblákat helyeztek el a legfontosabb információkkal.

Digitálisan kell fizetni a budapesti parkolásért

Budapesten megemelték a díjakat és átalakult a fizetés. A parkolásért alapvetően digitálisan lehet fizetni, ami a kerületi kedvezményeket is érinti.