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rendész

Kórházi parkolóautomatát fosztogatott öt rendész

1 órája
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Vádat emeltek és végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozzák egy budapesti kórház volt rendészeti vezetőjével és négy beosztottjával szemben. Az öt rendész az intézmény parkolóautomatáját fosztogatta, ami miatt bűnszövetségben, üzletszerűen, folytatólagosan és társtettesként elkövetett sikkasztás, valamint hamis magánokirat felhasználása miatt emeltek vádat velük szemben.
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A Budapesti I. és XII. Kerületi Ügyészség vádat emelt és végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozza egy budapesti kórház azon volt rendészeti vezetőjével és négy beosztottjával szemben, akik az intézmény parkolóautomatáját fosztogatták - közölte a Fővárosi Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

20260202 Eger Parkolás a belvárosban Fotó: Pap Zsolt PZS Heves Megyei Hírlap
Vádat emeltek öt rendész ellen, akik kórházi parkolóautomatát fosztogattak / Fotó: Pap Zsolt/Heves Megyei Hírlap (Képünk illusztráció)

Vádat emeltek öt rendész ellen, akik kórházi parkolóautomatát fosztogattak

A közlemény szerint a budapesti kórház szabályzata előírta, hogy a saját területén üzemeltetett parkolóautomaták bevétele az egészségügyi intézményt illeti meg, és az automatákból származó bevétel összegyűjtése, majd a bizonylatokkal együtt a házipénztárba történő befizetése a rendészeti osztály vezetőjének, valamint a beosztottjainak a feladata.

A 42 éves rendészeti vezető és a beosztottjai 2022 májusában rájöttek, hogy a gép bizonyos esetekben nem ad ki a kivett készpénzről elszámolási bizonylatot, így lehetőségük nyílhat arra, hogy a kórház kárára nyomtalanul juthassanak készpénzhez. A pénzügyi elszámolást meghamisították, így a ténylegesnél kisebb összegű parkolási díjbevételt fizettek be a házi pénztárba, míg a fennmaradó összegeken a rendészeti vezető döntése szerint különböző arányban osztoztak. A vádlottak ezzel a módszerrel 2022 májusa és 2023 augusztusa között mintegy 23 és félmillió forinttal károsították meg a kórházat - közölték.

A Budapesti I. és XII. Kerületi Ügyészség bűnszövetségben, üzletszerűen, folytatólagosan és társtettesként elkövetett sikkasztás, valamint hamis magánokirat felhasználása miatt emelt vádat a volt rendészekkel szemben, és a gazdagodásuktól függően különböző tartamú, de minden esetben végrehajtandó börtönbüntetés, továbbá pénzbüntetés kiszabását indítványozza a vádiratban - áll a közleményben.

 

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