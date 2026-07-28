Megérkezett a pollenszezon, napokon belül jöhetnek az allergiás tünetek

A parlagfű pollenje hamarosan országszerte megjelenik a levegőben. A pollenszezon kezdetén orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés és más allergiás tünetek jelentkezhetnek. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) előrejelzése szerint július végén már országosan megjelennek a parlagfű pollenszemei a levegőben.

Július végén országosan megjelenik a parlagfű pollenje. A legérzékenyebbeknél hamarosan jelentkezhetnek az allergiás tünetek és panaszok. (illusztráció) Fotó: LAURI POLDRE/Pexels

Hamarosan kezdődik a parlagfű pollenszezon

Az NNGYK előrejelzése szerint július végén országosan megjelennek a parlagfű pollenszemei a levegőben. A legérzékenyebbeknél már a következő napokban jelentkezhetnek az allergiás tünetek, ezért a hatóság azt javasolja, hogy az érintettek időben készüljenek fel a pollenszezonra.

Milyen allergiás tünetek jelentkezhetnek?

A parlagfű virágporára érzékenyeknél leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, orr- és szemviszketés, könnyezés, valamint orrdugulás alakulhat ki. Az NNGYK szerint a megfelelően beállított kezelés jelentősen enyhítheti a panaszokat. Az allergiásoknak ezért érdemes még a tünetek megjelenése előtt elkezdeniük az előírt gyógyszerek szedését, szükség esetén pedig konzultálniuk kell a kezelőorvosukkal.

A felkészülést a Parlagfűpollen-riasztási Rendszer térképes előrejelzése és a Pollennapló is segítheti. Ezekkel nyomon követhető a várható pollenterhelés, valamint a tünetek alakulása.

A levegőbe kerülő virágpor mennyiségét a növény virágzása előtt elvégzett kaszálással lehet a leghatékonyabban csökkenteni. A parlagfű eltávolítása jogszabályban előírt kötelezettség is. A lakosság az észlelt parlagfüves területeket a Nébih online felületén jelentheti be – írja közleményében az NNGYK.