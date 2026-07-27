Patkányt videóztak a szombathelyi kórházban

A közösségi oldalra feltöltött videón egy patkány tűnik fel a szombathelyi Markusovszky Kórház egyik folyosóján – számolt be a Tények. A felvétel készítője a bejegyzésben azt írta, hogy a videó az intézményben készült, és bírálta a kórházi állapotokat. A Tények riportja szerint nemcsak patkányokat, csótányokat is láttak az intézményben szaladgálni.

Patkányt videóztak egy magyar kórházban

Fotó: Gorodenkoff / Shutterstock

Patkány a kórházban

A Tények szakértőt is megkérdezett, szerinte a patkány jelenléte egy egészségügyi intézményben "nemcsak megdöbbentő, hanem komoly higéniai és egészségügyi kockázatot is jelenthet.

Rusvai Miklós azt mondta, hogy a levideózott rágcsáló több kórokozónak, baktériumoknak és vírusoknak is a hordozója lehet.

A Tények megkereste a kórházat, ők azt nyilatkozták, hogy az ingatlanüzemeltetést végző Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal együtt folyamatosan végzik a szükséges kártevőmentesítést, kiemelt figyelmet fordítva az egészségügyi és betegellátó területekre.

A kórház ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy

a telephely adottságai, köztük a területén átfolyó Gyöngyös-patak, valamint a nagy zöldfelületek miatt időnként előfordulhatnak rágcsálók.

Közölték, hogy a közösségi médiában megjelent videó tudomásukra jutását követően haladéktalanul megtették a szükséges intézkedéseket, és arra kérték a betegeket, valamint a látogatókat, hogy hasonló eset észlelésekor haladéktalanul szóljanak a kórház dolgozóinak.