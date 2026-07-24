Patkányt videóztak a szombathelyi kórházban, megszólalt az intézmény

A Veol beszámolója szerint egy közösségi oldalra feltöltött videón egy patkány tűnik fel a szombathelyi Markusovszky Kórház egyik mosdójában. A felvétel készítője a bejegyzésben azt írta, hogy a videó az intézményben készült, és bírálta a kórházi állapotokat.
Patkány a kórházban
A lap megkereste a kórházat is, amely közleményében azt írta, hogy az ingatlanüzemeltetést végző Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal együtt folyamatosan végzik a szükséges kártevőmentesítést, kiemelt figyelmet fordítva az egészségügyi és betegellátó területekre.
A kórház ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy
a telephely adottságai, köztük a területén átfolyó Gyöngyös-patak, valamint a nagy zöldfelületek miatt időnként előfordulhatnak rágcsálók.
Közölték, hogy a közösségi médiában megjelent videó tudomásukra jutását követően haladéktalanul megtették a szükséges intézkedéseket, és arra kérték a betegeket, valamint a látogatókat, hogy hasonló eset észlelésekor haladéktalanul szóljanak a kórház dolgozóinak.
A Veol felidézte azt is, hogy a Markusovszky Kórház nemrég egy másik ügy miatt is a figyelem középpontjába került. Egy beteg hozzátartozója elégtelen ápolásról és szakmai mulasztásokról számolt be a közösségi médiában. Az intézmény akkor közölte, hogy belső vizsgálatot indított, később pedig az Országos Kórházi Főigazgatóság is teljes körű vizsgálatot rendelt el az ügyben.