Patkányt videóztak a szombathelyi kórházban, megszólalt az intézmény

A Veol beszámolója szerint egy közösségi oldalra feltöltött videón egy patkány tűnik fel a szombathelyi Markusovszky Kórház egyik mosdójában. A felvétel készítője a bejegyzésben azt írta, hogy a videó az intézményben készült, és bírálta a kórházi állapotokat.

Patkány futkosott a szombathelyi kórház mosdójában. /Illusztráció/

Fotó: Gorodenkoff / Shutterstock

Patkány a kórházban

A lap megkereste a kórházat is, amely közleményében azt írta, hogy az ingatlanüzemeltetést végző Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal együtt folyamatosan végzik a szükséges kártevőmentesítést, kiemelt figyelmet fordítva az egészségügyi és betegellátó területekre.

A kórház ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy

a telephely adottságai, köztük a területén átfolyó Gyöngyös-patak, valamint a nagy zöldfelületek miatt időnként előfordulhatnak rágcsálók.

Közölték, hogy a közösségi médiában megjelent videó tudomásukra jutását követően haladéktalanul megtették a szükséges intézkedéseket, és arra kérték a betegeket, valamint a látogatókat, hogy hasonló eset észlelésekor haladéktalanul szóljanak a kórház dolgozóinak.

A Veol felidézte azt is, hogy a Markusovszky Kórház nemrég egy másik ügy miatt is a figyelem középpontjába került. Egy beteg hozzátartozója elégtelen ápolásról és szakmai mulasztásokról számolt be a közösségi médiában. Az intézmény akkor közölte, hogy belső vizsgálatot indított, később pedig az Országos Kórházi Főigazgatóság is teljes körű vizsgálatot rendelt el az ügyben.