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Meghalt Szilágyi Tibor

pécsi fővonal

Avartűz miatt szünetel a vonatközlekedés, hosszabb menetidőre kell számítani

50 perce
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Jelentős fennakadások alakultak ki pénteken a vasúti közlekedésben. A pécsi fővonal egy szakaszán a vasúti pálya mellett keletkezett avartűz miatt ideiglenesen leállították a vonatközlekedést, ezért hosszabb menetidőre és késésekre kell számítani.
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pécsi fővonalavartűzpótlóbuszokMÁV

A pécsi fővonal Pincehely és Keszőhidegkút-Gyönk közötti szakaszán a vasúti pálya mellett nagy lánggal ég az avar. Az oltási munkálatok idejére a katasztrófavédelem biztonsági okokból leállította a vonatközlekedést az érintett vonalszakaszon.

A pécsi fővonal mellett keletkezett tűz miatt az érintett állomásokon várakoztak a szerelvények (A kép illusztráció.) Fotó: Unsplash
A pécsi fővonal mellett keletkezett tűz miatt az érintett állomásokon várakoztak a szerelvények  (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Az érintett állomásokon a vonatok várakozni kényszerülnek, ezért az utasoknak hosszabb menetidővel kell számolniuk.

A MÁV tájékoztatása szerint amennyiben az oltási munkálatok elhúzódnak, pótlóbuszok közlekedésére is számítani lehet.

 

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