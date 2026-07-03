Avartűz miatt szünetel a vonatközlekedés, hosszabb menetidőre kell számítani

A pécsi fővonal Pincehely és Keszőhidegkút-Gyönk közötti szakaszán a vasúti pálya mellett nagy lánggal ég az avar. Az oltási munkálatok idejére a katasztrófavédelem biztonsági okokból leállította a vonatközlekedést az érintett vonalszakaszon.

A pécsi fővonal mellett keletkezett tűz miatt az érintett állomásokon várakoztak a szerelvények (A kép illusztráció.)

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Az érintett állomásokon a vonatok várakozni kényszerülnek, ezért az utasoknak hosszabb menetidővel kell számolniuk.

A MÁV tájékoztatása szerint amennyiben az oltási munkálatok elhúzódnak, pótlóbuszok közlekedésére is számítani lehet.