Különleges fióka kelt ki a Nyíregyházi Állatparkban – videón a cuki ritkaság

Rózsás pelikán kelt ki a SóstóZooban, ahol a fióka gyors fejlődésnek indult. A pelikánszülők visszaöklendezett, darabos hallal etetik, később pedig már kisebb halakat is egészben lenyelhet.

Rózsás pelikán kelt ki a Nyíregyházi Állatparkban. A SóstóZoo különleges pelikánfiókáját mindkét szülő gondozza, hallal eteti és védelmezi. Fotó: Kohut Arpad

Először kelt ki rózsás pelikán a Nyíregyházi Állatparkban

Különleges fióka cseperedik a Nyíregyházi Állatparkban, ahol az intézmény történetében először kelt ki rózsás pelikán. A július 4-én világra jött madarat mindkét szülő gondosan neveli.

A pelikánpár már a költés során is megosztotta a feladatokat: a körülbelül egy hónapos kotlási idő alatt felváltva ültek a tojáson. A fióka kikelése óta mindketten részt vesznek az etetésében és védelmében.

Fotó: Kohut Arpad

A frissen kikelt pelikán alig nagyobb egy naposcsibénél, de gyorsan fejlődik. Jelentős energiaigénye miatt naponta többször kap táplálékot. Szülei jelenleg visszaöklendezett, darabos hallal etetik, később pedig már kisebb halakat is képes lesz egészben lenyelni – derül ki a Nyíregyházi Állatpark sajtóközleményéből.

Ennél cukibb nincs, ilyen boldogok a Nyíregyházi Állatpark jegesmedvéi

A Nyíregyházi Állatpark még januárban közzétett egy videót – Maci híradó néven –, amelyben az állatkert jegesmedvéi lubickolnak a friss hóban. A felvételen látható, amint futkorásznak, hemperegnek, csúszkálnak a hóban. A gondozók szerint az első havas napok az állatok számára nemcsak játékot, hanem fontos fejlődési eseményt is jelentenek.