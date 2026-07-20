4 városban is sikeresen fizetett hamis tízezressel - pénzhamisítás miatt emeltek vádat egy férfi ellen

Pénzhamisítás miatt emelt vádat egy helyi férfi ellen a Kaposvári Járási Ügyészség, mert hamis tízezresekkel fizetett az ország több pontján 2024 augusztusától - közölte a Somogy Vármegyei Főügyészség hétfőn az MTI-vel.

Felfüggesztett börtönbüntetés vár a pénzhamisítással vádolt férfira. (Képünk illusztráció) Fotó: Katrin Bolovtsova /Pexels

Felfüggesztett börtönbüntetés vár a pénzhamisítással vádolt férfira

A vádhatóság tájékoztatásában azt írták: a harmincas éveiben járó férfi 2024 augusztusában jutott hozzá hét darab tízezer forintos címletű hamis bankjegyhez egy ismeretlen embertől. A bankjegyek hamisságával tisztában volt.

Ennek ellenére elhatározta, hogy azokkal fizetve különböző üzletekben és vendéglátóhelyeken alacsony árú termékeket vásárol, hogy a hamis pénzzel kifizetett termékek vásárlásakor visszajáróként eredeti bankjegyeket kapjon.

A férfi Győrben, Sopronban, Kópházán és Siófokon is sikeresen fizetett sikeresen a hamis bankjegyekkel, s összesen hatvanezer forintnyi hamis papírpénzt hozott forgalomba rövid idő alatt.

Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a bűncselekmény elkövetését beismerő férfival szemben felfüggesztett börtönbüntetésre és vagyonelkobzásra tett indítványt - olvasható a vádhatóság közleményében.