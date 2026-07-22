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felvételi ponthatár

Pontszámváró: több tízezer diák sorsa dől el csütörtök este

1 órája
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Már csak egy nap, és minden kiderül: július 23-án este közzéteszik a felvételi ponthatárokat. Az ország több pontján Pont Ott Partikkal, koncertekkel és közös pontvárással készülnek a sorsdöntő estére.
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felvételi ponthatárpont ott partikképzés

Július 23-án, csütörtökön este 20 órakor teszik közzé a 2026-os felsőoktatási felvételi ponthatárokat, amelyekből kiderül, kik kezdhetik meg tanulmányaikat szeptembertől az egyetemeken és főiskolákon. Az eseményt országszerte Pont Ott Partik kísérik: a felvételizők több helyszínen koncertekkel és közösségi programokkal várhatják együtt az eredményeket. A legtöbb rendezvény ingyenesen látogatható, néhány városban azonban előzetes regisztráció szükséges – írja a Bama

pontszámváró
Pontszámváró: Akiknek már sikerült 
Fotó: MW

Hogyan alakulnak ki a felvételi ponthatárok?

Sokan úgy gondolják, hogy a ponthatár egy előre meghatározott minimum, valójában azonban az csak a felvételi eljárás végén alakul ki. Minden szak esetében a jelentkezők eredményei, a jelentkezők száma és az adott képzés férőhelyei alapján határozzák meg azt a pontszámot, amely még elegendő a bekerüléshez.

A felvételi rendszerben minden jelentkező csak egyetlen képzésre nyerhet felvételt. Arra a szakra kerül be, amely a jelentkezési sorrendjében a legelőkelőbb helyen szerepel, és ahol az összpontszáma eléri vagy meghaladja a kialakult ponthatárt.

A rendszer sajátossága, hogy minden évben alkalmazkodik a jelentkezők teljesítményéhez. Ha erősebb a mezőny, magasabb ponthatárok alakulhatnak ki, míg gyengébb eredmények esetén alacsonyabb pontszám is elegendő lehet a bejutáshoz. Ez biztosítja, hogy a rendelkezésre álló férőhelyek a lehető legigazságosabban teljenek be.

Mi várható holnap?

Az idén nőtt az állami férőhelyek száma a tavalyi visszaesés után, de ez főként a gazdasági képzési területet érinti – más szakokon, különösen az orvosin, műszaki és informatikán, továbbra is komoly verseny várható. A legnépszerűbb képzés idén is a gazdálkodási és menedzsment alap, nappali állami helyre 4571-en jelentkeztek első helyen.

Orvosi képzések – vegyes kép:

  • A Semmelweisen többen jelentkeztek első helyen általános orvosira, mint tavaly (1520 vs. 1279), akkor az állami ösztöndíjas keretszám nem volt – ez erősebb versenyt és akár 1-3 pontos ponthatár-emelkedést vetít előre.
  • A Debreceni Egyetemen viszont csökkentette az első helyes jelentkezők számát (427-ről 352-re), ezért ott inkább 2-5 pontos ponthatár-csökkenés sem lenne meglepő.

Jogászképzések – biztosan stagnálás várható: a jelentkezők száma szinte pontosan megegyezik a tavalyival, az állami ösztöndíjas férőhelyek száma is változatlan, így az ELTE-n és a Károlin akár stagnálhatnak vagy enyhén csökkenhetnek a ponthatárok. Országosan is szinte teljes stagnálás látszik: 2025-ben 2655-en, idén 2653-an jelöltek meg első helyen a jogászképzést. 

Az Eduline szerint nincs egységes trend: a ponthatárok szakonként és intézményenként eltérhetnek, a végleges eredmények pedig csak július 23-án, a hivatalos kihirdetéskor derülnek ki.

És jöhetnek a Pont Ott Partik

A fővárosi Pont Ott Parti július 23-án 16 órakor veszi kezdetét. 

A 20 órás ponthatárhirdetésig koncertek, kerekasztal-beszélgetések és számos szórakoztató program várja a felvételizőket.

A rendezvényt Rusty DJ nyitja meg, majd egy kerekasztal-beszélgetés után a K-OSZ Disco – Kovács Kristóf és Miskovics Marci közös formációja – lép színpadra. Közvetlenül a ponthatárok kihirdetése előtt Belano ad koncertet, az est folyamán pedig TBA és Grasa is fellép. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

Nemcsak Budapesten lesz közös pontvárás: több egyetemi városban is szerveznek Pont Ott Partikat, ahol a felvételizők együtt várhatják a sorsdöntő eredményeket.

 

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