Porvihar csapott le az M1-esre, alig láttak valamit a sofőrök – videó

Az M1-es autópálya a bábolnai pihenő és a komáromi csomópont közötti szakaszán szerdán a viharos szél felkavart a port a környező területekről. Az arra járó sofőröket pedig igazán váratlan meglepetés fogadta, ugyanis szinte orrukig sem láttak el a barna homályban. A porvihar miatt jelentősen lecsökkent a látótávolság.

Porvihar várta az autósokat az M1-esen. Fotó: YouTube

Porvihar várta az autósokat az M1-esen

Szerencsére elkezdett esni és onnantól jobb volt a látótávolság, de nagyon ijesztő volt

- nyilatkozta a Kisalföldnek egy kamionos, aki videóra vette a vihart.

A porviharok nem számítanak újdonságnak: 2023 március 11-én egy beterítette az M1-es autópályát és tömegbalesetet okozott. Ez lett az ország egyik legszörnyűbb balesete, a Bécs felé vezető oldalon több mint negyven autó ütközött egymásnak, köztük hat kamion. 19 jármű tüzet fogott és teljesen kiégett. Mindez egy halálos áldozatot követelt.