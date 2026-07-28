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ellenőrzés

Veszélyes potencianövelőket tiltottak be hazánkban

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A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzése során olyan étrend-kiegészítőként forgalmazott potencianövelő termékeket azonosított, amelyeknél a feltüntetett összetétel nem felelt meg a valóságnak. A hatóság a fogyasztók egészségének védelme érdekében az érintett potencianövelőket már kivonta a forgalomból, és további intézkedéseket is tesz.
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ellenőrzésNemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságpotencianövelőhatóanyagtermék

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) újabb ellenőrzései során ismételten olyan étrend-kiegészítőként forgalmazott potencianövelő termékeket azonosított, amelyek a jelölésük ellenére vényköteles gyógyszerekben alkalmazott hatóanyagokat tartalmaztak. A hatóság a fogyasztók egészségének védelme érdekében az érintett termékeket kivonta a forgalomból, és megteszi a szükséges további intézkedéseket.

Veszélyes potencianövelők: természetesnek hirdették, de gyógyszerhatóanyagot tartalmaztak / Fotó:  Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Veszélyes potencianövelőket vontak ki a forgalomból

A hatóság a korábbi ellenőrzései során már több alkalommal is azonosított olyan, potencianövelőként forgalmazott készítményeket, amelyek engedély nélkül tartalmaztak gyógyszerhatóanyagokat, a legutóbbi vizsgálatok pedig ismét igazolták, hogy egyes étrend-kiegészítőként értékesített termékek esetében a feltüntetett összetétel nem felelt meg a valóságnak, a laboratóriumi vizsgálatok olyan vényköteles gyógyszerekben alkalmazott hatóanyagok jelenlétét mutatták ki, amelyek étrend-kiegészítőkben nem lehetnek jelen.

A hatóság a vizsgálatok eredménye alapján az érintett termékeket kivonta a forgalomból, és megtette a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a kifogásolt készítmények ne juthassanak el a fogyasztókhoz.

A vizsgálatok során az alábbi termékekben mutattak ki gyógyszerhatóanyagot:

• MOON Növényi komponenseket tartalmazó étrend-kiegészítő

• Gold Power Strong – gyógynövényeket tartalmazó étrend-kiegészítő

• Maraton Plus Rapid - Növényi komponenseket tartalmazó étrend-kiegészítő

A kifogásolt készítményeket jellemzően étrend-kiegészítőként, illetve férfiegészség támogatására szolgáló termékként kínálták a fogyasztóknak. A termékek kommunikációjában gyakran a természetes eredet, gyógynövényes összetétel vagy gyors, hatékony eredmény került előtérbe, azonban a laboratóriumi vizsgálatok alapján a készítmények hatását nem kizárólag a feltüntetett összetevők biztosították.

Rejtett összetevők, kiszámíthatatlan kockázatok

Potencianövelő hatóanyagok

A vizsgált termékekben kimutatott sildenafil és tadalafil az úgynevezett PDE-5-gátló gyógyszerek hatóanyagai. Ezek a hatóanyagok megfelelő orvosi kivizsgálás és ellenőrzés mellett alkalmazható, engedélyezett gyógyszeres kezelések részei lehetnek, azonban étrend-kiegészítőként forgalmazott termékekben való jelenlétük jogsértő és jelentős egészségügyi kockázatot hordoz.

Különösen kockázatos, hogy a fogyasztó ezekben az esetekben nincs tisztában azzal, hogy gyógyszerhatóanyagot vesz be, annak mennyisége, tisztasága és alkalmazhatósága nem ellenőrzött körülmények között került meghatározásra.

A PDE-5-gátlók a keringési rendszer működésére hatnak, ezért alkalmazásuk különösen veszélyes lehet bizonyos egészségi állapotok fennállása vagy egyidejű gyógyszerszedés esetén. Egyes készítményekkel – például nitrát tartalmú gyógyszerekkel – történő együtt alkalmazás súlyos, akár életveszélyes következményekkel járhat.

Gyulladáscsökkentő

A laboratóriumi vizsgálatok során két termék esetében diclofenac hatóanyag jelenlétét is igazolták. A diclofenac egy nem-szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszerhatóanyag, amely kizárólag engedélyezett gyógyszerkészítményekben, meghatározott javallatok és alkalmazási feltételek mellett használható, viszont étrend-kiegészítőként forgalmazott termékben való jelenléte jogsértő, mivel az ilyen készítmények nem tartalmazhatnak olyan gyógyszerhatóanyagokat.

A nem ellenőrzött körülmények között alkalmazott diclofenac egészségügyi kockázatot jelenthet. A hatóanyag alkalmazása többek között emésztőrendszeri panaszokkal, vérzési kockázattal, valamint egyes szív- és érrendszeri mellékhatásokkal is összefügghet, különösen azoknál, akik egyidejűleg más gyógyszereket szednek vagy alapbetegséggel rendelkeznek. A fogyasztók számára különösen kockázatos, hogy az ilyen termékek esetében a tényleges összetétel eltér a feltüntetett információktól, így nem ismerik meg annak valós jellegét és a várható egészségügyi kockázatokat.

A természetes összetételre utaló állítás nem jelent garanciát

Az NKFH felhívja a fogyasztók figyelmét arra, hogy a „természetes”, „gyógynövényalapú” vagy „étrend-kiegészítő” megjelölés önmagában nem jelenti azt, hogy egy termék biztonságos vagy kockázatmentes. A fogyasztók számára megtévesztő lehet, ha egy termék olyan hatást ígér, amely inkább gyógyszeres kezelésre jellemző, miközben a címkén nem szerepelnek a tényleges hatást kiváltó összetevők. A nem feltüntetett gyógyszerhatóanyag jelenléte a fogyasztó megalapozott döntését is ellehetetleníti.

Az NKFH továbbra is kiemelten ellenőrzi az étrend-kiegészítők piacát

Az étrend-kiegészítők fokozott ellenőrzése az NKFH kiemelt ellenőrzési területe. A hatóság folyamatosan vizsgálja a piacon elérhető készítményeket annak érdekében, hogy kiszűrje azokat a termékeket, amelyek összetétele, jelölése vagy forgalmazása nem felel meg a jogszabályi előírásoknak.

Az NKFH fokozott figyelmet fordít az olyan termékkategóriák ellenőrzésére, amelyek esetében jelentős a fogyasztói megtévesztés és az egészségügyi kockázat lehetősége. A hatóság a laboratóriumi vizsgálatokkal támogatott ellenőrzéseivel folyamatosan fellép a jogsértő gyakorlatokkal szemben, és szükség esetén azonnali intézkedéseket alkalmaz a fogyasztók védelme érdekében.

 

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