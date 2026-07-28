Veszélyes potencianövelőket tiltottak be hazánkban

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) újabb ellenőrzései során ismételten olyan étrend-kiegészítőként forgalmazott potencianövelő termékeket azonosított, amelyek a jelölésük ellenére vényköteles gyógyszerekben alkalmazott hatóanyagokat tartalmaztak. A hatóság a fogyasztók egészségének védelme érdekében az érintett termékeket kivonta a forgalomból, és megteszi a szükséges további intézkedéseket.

Veszélyes potencianövelők: természetesnek hirdették, de gyógyszerhatóanyagot tartalmaztak / Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Veszélyes potencianövelőket vontak ki a forgalomból

A hatóság a korábbi ellenőrzései során már több alkalommal is azonosított olyan, potencianövelőként forgalmazott készítményeket, amelyek engedély nélkül tartalmaztak gyógyszerhatóanyagokat, a legutóbbi vizsgálatok pedig ismét igazolták, hogy egyes étrend-kiegészítőként értékesített termékek esetében a feltüntetett összetétel nem felelt meg a valóságnak, a laboratóriumi vizsgálatok olyan vényköteles gyógyszerekben alkalmazott hatóanyagok jelenlétét mutatták ki, amelyek étrend-kiegészítőkben nem lehetnek jelen.

A hatóság a vizsgálatok eredménye alapján az érintett termékeket kivonta a forgalomból, és megtette a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a kifogásolt készítmények ne juthassanak el a fogyasztókhoz.

A vizsgálatok során az alábbi termékekben mutattak ki gyógyszerhatóanyagot:

• MOON Növényi komponenseket tartalmazó étrend-kiegészítő

• Gold Power Strong – gyógynövényeket tartalmazó étrend-kiegészítő

• Maraton Plus Rapid - Növényi komponenseket tartalmazó étrend-kiegészítő

A kifogásolt készítményeket jellemzően étrend-kiegészítőként, illetve férfiegészség támogatására szolgáló termékként kínálták a fogyasztóknak. A termékek kommunikációjában gyakran a természetes eredet, gyógynövényes összetétel vagy gyors, hatékony eredmény került előtérbe, azonban a laboratóriumi vizsgálatok alapján a készítmények hatását nem kizárólag a feltüntetett összetevők biztosították.

Rejtett összetevők, kiszámíthatatlan kockázatok

Potencianövelő hatóanyagok

A vizsgált termékekben kimutatott sildenafil és tadalafil az úgynevezett PDE-5-gátló gyógyszerek hatóanyagai. Ezek a hatóanyagok megfelelő orvosi kivizsgálás és ellenőrzés mellett alkalmazható, engedélyezett gyógyszeres kezelések részei lehetnek, azonban étrend-kiegészítőként forgalmazott termékekben való jelenlétük jogsértő és jelentős egészségügyi kockázatot hordoz.

Különösen kockázatos, hogy a fogyasztó ezekben az esetekben nincs tisztában azzal, hogy gyógyszerhatóanyagot vesz be, annak mennyisége, tisztasága és alkalmazhatósága nem ellenőrzött körülmények között került meghatározásra.

A PDE-5-gátlók a keringési rendszer működésére hatnak, ezért alkalmazásuk különösen veszélyes lehet bizonyos egészségi állapotok fennállása vagy egyidejű gyógyszerszedés esetén. Egyes készítményekkel – például nitrát tartalmú gyógyszerekkel – történő együtt alkalmazás súlyos, akár életveszélyes következményekkel járhat.