Veszélyes potencianövelőket tiltottak be hazánkban

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) újabb ellenőrzései során ismételten olyan étrend-kiegészítőként forgalmazott potencianövelő termékeket azonosított, amelyek a jelölésük ellenére vényköteles gyógyszerekben alkalmazott hatóanyagokat tartalmaztak. A hatóság a fogyasztók egészségének védelme érdekében az érintett termékeket kivonta a forgalomból, és megteszi a szükséges további intézkedéseket.
Veszélyes potencianövelőket vontak ki a forgalomból
A hatóság a korábbi ellenőrzései során már több alkalommal is azonosított olyan, potencianövelőként forgalmazott készítményeket, amelyek engedély nélkül tartalmaztak gyógyszerhatóanyagokat, a legutóbbi vizsgálatok pedig ismét igazolták, hogy egyes étrend-kiegészítőként értékesített termékek esetében a feltüntetett összetétel nem felelt meg a valóságnak, a laboratóriumi vizsgálatok olyan vényköteles gyógyszerekben alkalmazott hatóanyagok jelenlétét mutatták ki, amelyek étrend-kiegészítőkben nem lehetnek jelen.
A hatóság a vizsgálatok eredménye alapján az érintett termékeket kivonta a forgalomból, és megtette a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a kifogásolt készítmények ne juthassanak el a fogyasztókhoz.
A vizsgálatok során az alábbi termékekben mutattak ki gyógyszerhatóanyagot:
• MOON Növényi komponenseket tartalmazó étrend-kiegészítő
• Gold Power Strong – gyógynövényeket tartalmazó étrend-kiegészítő
• Maraton Plus Rapid - Növényi komponenseket tartalmazó étrend-kiegészítő
A kifogásolt készítményeket jellemzően étrend-kiegészítőként, illetve férfiegészség támogatására szolgáló termékként kínálták a fogyasztóknak. A termékek kommunikációjában gyakran a természetes eredet, gyógynövényes összetétel vagy gyors, hatékony eredmény került előtérbe, azonban a laboratóriumi vizsgálatok alapján a készítmények hatását nem kizárólag a feltüntetett összetevők biztosították.
Rejtett összetevők, kiszámíthatatlan kockázatok
Potencianövelő hatóanyagok
A vizsgált termékekben kimutatott sildenafil és tadalafil az úgynevezett PDE-5-gátló gyógyszerek hatóanyagai. Ezek a hatóanyagok megfelelő orvosi kivizsgálás és ellenőrzés mellett alkalmazható, engedélyezett gyógyszeres kezelések részei lehetnek, azonban étrend-kiegészítőként forgalmazott termékekben való jelenlétük jogsértő és jelentős egészségügyi kockázatot hordoz.
Különösen kockázatos, hogy a fogyasztó ezekben az esetekben nincs tisztában azzal, hogy gyógyszerhatóanyagot vesz be, annak mennyisége, tisztasága és alkalmazhatósága nem ellenőrzött körülmények között került meghatározásra.
A PDE-5-gátlók a keringési rendszer működésére hatnak, ezért alkalmazásuk különösen veszélyes lehet bizonyos egészségi állapotok fennállása vagy egyidejű gyógyszerszedés esetén. Egyes készítményekkel – például nitrát tartalmú gyógyszerekkel – történő együtt alkalmazás súlyos, akár életveszélyes következményekkel járhat.
Gyulladáscsökkentő
A laboratóriumi vizsgálatok során két termék esetében diclofenac hatóanyag jelenlétét is igazolták. A diclofenac egy nem-szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszerhatóanyag, amely kizárólag engedélyezett gyógyszerkészítményekben, meghatározott javallatok és alkalmazási feltételek mellett használható, viszont étrend-kiegészítőként forgalmazott termékben való jelenléte jogsértő, mivel az ilyen készítmények nem tartalmazhatnak olyan gyógyszerhatóanyagokat.
A nem ellenőrzött körülmények között alkalmazott diclofenac egészségügyi kockázatot jelenthet. A hatóanyag alkalmazása többek között emésztőrendszeri panaszokkal, vérzési kockázattal, valamint egyes szív- és érrendszeri mellékhatásokkal is összefügghet, különösen azoknál, akik egyidejűleg más gyógyszereket szednek vagy alapbetegséggel rendelkeznek. A fogyasztók számára különösen kockázatos, hogy az ilyen termékek esetében a tényleges összetétel eltér a feltüntetett információktól, így nem ismerik meg annak valós jellegét és a várható egészségügyi kockázatokat.
A természetes összetételre utaló állítás nem jelent garanciát
Az NKFH felhívja a fogyasztók figyelmét arra, hogy a „természetes”, „gyógynövényalapú” vagy „étrend-kiegészítő” megjelölés önmagában nem jelenti azt, hogy egy termék biztonságos vagy kockázatmentes. A fogyasztók számára megtévesztő lehet, ha egy termék olyan hatást ígér, amely inkább gyógyszeres kezelésre jellemző, miközben a címkén nem szerepelnek a tényleges hatást kiváltó összetevők. A nem feltüntetett gyógyszerhatóanyag jelenléte a fogyasztó megalapozott döntését is ellehetetleníti.
Az NKFH továbbra is kiemelten ellenőrzi az étrend-kiegészítők piacát
Az étrend-kiegészítők fokozott ellenőrzése az NKFH kiemelt ellenőrzési területe. A hatóság folyamatosan vizsgálja a piacon elérhető készítményeket annak érdekében, hogy kiszűrje azokat a termékeket, amelyek összetétele, jelölése vagy forgalmazása nem felel meg a jogszabályi előírásoknak.
Az NKFH fokozott figyelmet fordít az olyan termékkategóriák ellenőrzésére, amelyek esetében jelentős a fogyasztói megtévesztés és az egészségügyi kockázat lehetősége. A hatóság a laboratóriumi vizsgálatokkal támogatott ellenőrzéseivel folyamatosan fellép a jogsértő gyakorlatokkal szemben, és szükség esetén azonnali intézkedéseket alkalmaz a fogyasztók védelme érdekében.