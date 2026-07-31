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pótfelvételi eljárás

Elindult a pótfelvételi eljárás: eddig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre

16 perce
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Augusztus 7-én éjfélig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre. A pótfelvételire azok jelentkezhetnek, akiket a július 23-án zárult általános eljárásban egyetlen általuk megjelölt képzésre sem vettek fel, vagy idén nem jelentkeztek a felsőoktatásba. A pótfelvételi ponthatárait augusztus végén hirdetik ki.
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Elindult a pótfelvételi eljárás, augusztus 7-én éjfélig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre; pótfelvételire azok jelentkezhetnek, akiket a július 23-án zárult általános eljárásban egyetlen általuk megjelölt képzésre sem vettek fel, vagy idén nem jelentkeztek a felsőoktatásba - közölte az Oktatási Hivatal csütörtökön az MTI-vel.

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Pótfelvételivel még lehet jelentkezni a felsőoktatásba / Fotó: Kalocsai Richard / Kalocsai Richard/Hajdú-Bihari Napló

Pótfelvételivel még lehet jelentkezni a felsőoktatásba

A pótfelvételi ponthatárait augusztus végén hirdeti ki a hivatal - írták a közleményben.

Tájékoztatásuk szerint idén is több mint 40 egyetem és főiskola hirdet a pótfelvételiben alap-, mester-, valamint osztatlan képzéseket és felsőoktatási szakképzéseket. A pótfelvételizők minden képzési terület szakjaiból válogathatnak, és minden területen meghirdettek állami ösztöndíjas, illetve önköltséges finanszírozású képzéseket. A pótfelvételi eljárásban egy felsőoktatási intézmény egyetlen képzésére lehet jelentkezni (ugyanazon szak állami ösztöndíjas és önköltséges formája egynek számít) a felvi.hu honlapról elérhető E-felvételiben 2026. augusztus 7-én éjfélig.

A 2026. évi felsőoktatási pótfelvételiben meghirdetett szakokra vonatkozó információk és a jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók a felvi.hu honlapon olvashatók.

Kíváncsi vagy, mely szakokra volt a legkönnyebb bejutni a július 23-án zárult általános eljárásban? IDE KATTINTVA megtudhatod!

 

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