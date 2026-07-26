Sokan rosszul tudják ezt a fontos KRESZ-szabályt

Defektnél gyakran kisebb mankókerék vagy eltérő kialakítású tartalék abroncs kerül az autóra. Ez önmagában nem szabálytalan, ha a sofőr valóban meghibásodás miatt használja, és mielőbb gondoskodik a javításról.

Defekt esetén eltérő méretű pótkerék vagy mankókerék is használható, de csak ideiglenesen, a legközelebbi szervizig. (illusztráció) Forrás: pexels

Sokan rosszul tudják a pótkerék használatának szabályát

Egy defekt után gyakran előfordul, hogy az autóra kerülő pótkerék vagy mankókerék kisebb, keskenyebb, esetleg más kialakítású, mint a többi abroncs. Sokan ilyenkor attól tartanak, hogy szabályt sértenek, mert egy tengelyen eltérő méretű vagy típusú gumi kerül az autóra – írja cikkében a FEOL.

A KRESZ azonban kivételt tesz a defekt miatt felszerelt pótkerékkel. Ilyen helyzetben átmenetileg használható eltérő méretű vagy más paraméterű abroncs, még akkor is, ha az nem egyezik meg teljesen a jármű többi kerekével.

A pótkerék használata ugyanakkor csak a legközelebbi szervizig engedélyezett. Ez azt jelenti, hogy a hibás abroncsot mielőbb meg kell javíttatni vagy ki kell cserélni, a tartalék kerék pedig nem maradhat tartósan az autón.

Egy rendőri ellenőrzés során az eltérő felni vagy abroncs könnyen feltűnhet. Ilyenkor a sofőrnek igazolnia kell, hogy valóban defekt miatt közlekedik pótkerekes megoldással. A bírságtól tehát önmagában nem kell tartani, ha a pótkerék használata indokolt és csak ideiglenes.

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