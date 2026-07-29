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bűncselekmény

Kiszabadult a börtönből, majd ismét rabolt a kiskunfélegyházi férfi

1 órája
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Vádat emeltek azzal a férfival szemben, aki erőszakkal elvette egy idős nőtől a táskáját. Az illető nem sokkal korábban szabadult a korábbi büntetéséből, ráadásul próbára bocsátás hatálya alatt állt, amikor ismét rabolt.
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bűncselekményvádemelésrablás

Minősített rablás miatt emelt vádat a Kecskeméti Járási Ügyészség egy férfival szemben, aki egy, a kerékpárját toló idős nőtől erőszakkal elvette a táskáját. Mindezt úgy, hogy a kiskunfélegyházi vádlott nem sokkal a mostani bűncselekményt megelőzően szabadult a korábbi büntetéséből, ráadásul próbára bocsátás hatálya alatt állt. 

A szabadulása után ismét rabolt a kiskunfélegyházi férfi: a fotón a bűncselekmény helyszíne látható / Fotó:  Magyarország Ügyészsége 

A szabadulása után ismét rabolt a kiskunfélegyházi férfi

A vádlott 2025. október 14-én délben Kecskemét belvárosában észrevette és követni kezdte a kerékpárját maga mellett toló idős asszonyt. Egy útkereszteződésben hirtelen mögé lépett és a hátára ütött, hogy megszerezze a csomagtartón lévő táskáját. Az ütés következtében a sértett ugyan nem esett el, a kerékpárja viszont eldőlt. Ekkor a rabló a táskát a benne lévő élelmiszerekkel és személyes okmányokkal megragadta és elfutott. Menekülés közben a férfi a táskát hátrahagyta, így azt a sértett – az okmányai kivételével -  visszakapta.

Az ügyészség a különös visszaesőnek számító férfit a rablás súlyosabban minősülő – a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett – bűntettével vádolja és ezért vele szemben végrehajtandó fegyházbüntetés kiszabását indítványozza. A letartóztatásban lévő férfi ügyében a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.

 

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