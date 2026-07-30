Az út mellett feküdt magatehetetlenül egy nő, ekkor érkeztek a rabszállítók

Onody Judit bv. zászlós és Tímár Gábor bv. törzsőrmester, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet munkatársai szolgálati feladataik ellátása közben figyeltek fel egy segítségre szoruló nőre, aki az út mellett feküdt. Bár rabszállító autóval voltak, egy percig sem tétlenkedtek!

Rabszállítóval siettek a beteg segítségére

Fotó: Közép-Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

Rabszállító vitte kórházba a zavart nőt

Judit és Gábor egy fogvatartotti szállítást követően tartott vissza a baracskai börtönbe, amikor Martonvásár belterületén, az autópálya lehajtónál egy út szélén álló személygépkocsira és a mellette fekvő nőre lettek figyelmesek. A nő zavart állapotban volt, tünetei alapján felmerült a sztrók gyanúja, ezért saját szolgálati járművükkel a martonvásári mentőállomásra szállították. A mentőállomáson a két egyenruhás az ellátásra szoruló hölgyet egy közeli klimatizált helyiségbe vitte, majd a mentők kiérkezéséig mellette maradtak - fogalmazott bejegyzésében a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet.