Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
segítség

Az út mellett feküdt magatehetetlenül egy nő, ekkor érkeztek a rabszállítók

53 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Szerencsére észrevették a segítségre szoruló nőt. Végül rabszállító autóval vitték a mentőállomásra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
segítségmartonvásárközép - dunántúli országos büntetés - végrehajtási intézet

Onody Judit bv. zászlós és Tímár Gábor bv. törzsőrmester, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet munkatársai szolgálati feladataik ellátása közben figyeltek fel egy segítségre szoruló nőre, aki az út mellett feküdt. Bár rabszállító autóval voltak, egy percig sem tétlenkedtek!

Rabszállítóval siettek a beteg segítségére
Rabszállítóval siettek a beteg segítségére
Fotó: Közép-Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

Rabszállító vitte kórházba a zavart nőt

Judit és Gábor egy fogvatartotti szállítást követően tartott vissza a baracskai börtönbe, amikor Martonvásár belterületén, az autópálya lehajtónál egy út szélén álló személygépkocsira és a mellette fekvő nőre lettek figyelmesek. A nő zavart állapotban volt, tünetei alapján felmerült a sztrók gyanúja, ezért saját szolgálati járművükkel a martonvásári mentőállomásra szállították. A mentőállomáson a két egyenruhás az ellátásra szoruló hölgyet egy közeli klimatizált helyiségbe vitte, majd a mentők kiérkezéséig mellette maradtak - fogalmazott bejegyzésében a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet.

Ez is érdekelhet

Kollégái élesztettek újra egy Komárom-Esztergom vármegyei férfit

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!