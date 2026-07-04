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hőség

Rendkívüli hőség: megszólalt a honvédelmi miniszter

10 perce
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Az elmúlt napok rendkívüli hősége miatt a Magyar Honvédség is bekapcsolódott a lakosság ellátásába.
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hőségidőjárásRuszin-Szendi RomuluszMagyar Honvédséghonvédelmi miniszter

Az elmúlt napok rendkívüli időjárási helyzete ismét bizonyította, hogy a Magyar Honvédségre nemcsak hazánk védelmében, hanem a magyar emberek biztonságának szolgálatában is számíthatnak - írta a honvédelmi miniszter szombat délelőtt a Facebook-oldalán. Mutatjuk számokban a rendkívüli hőséget! 

Rendkívüli hőség: megszólalt Ruszin-Szendi Romulusz
Rendkívüli hőség: megszólalt Ruszin-Szendi Romulusz Fotó: Ladóczki Balázs

Rendkívüli hőség: megszólalt Ruszin-Szendi Romulusz

Ruszin-Szendi Romulusz közlése szerint a katonák az ország 13 helyszínén, 36 katonai járművel és 72 katona közreműködésével vettek részt az ivóvízellátás biztosításában. A műveletek során 46 700 zacskós ivóvizet és 1 051 000 liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak, ezzel is támogatva a védekezést.

Hozzáfűzte, hogy a honvédek ott voltak, ahol a legnagyobb szükség volt rájuk: segítettek a víz zacskózásában, szállításban és a lakosság ellátásában, együttműködve a katasztrófavédelemmel, a vízügyi szakemberekkel és a helyi önkormányzatokkal.

A Magyar Honvédség küldetése világos: szolgálni Magyarországot és a magyar embereket – békében éppúgy, mint rendkívüli helyzetekben - emelte ki bejegyzésében a miniszter.

 

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