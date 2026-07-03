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rendőr

Fizetés nélkül távozott és megütött egy rendőrt: sokkolóval sikerült leszerelni a francia férfit Siófokon

16 perce
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Hivatalos személy elleni erőszak miatt indult eljárás. A francia férfi egy siófoki benzinkútról távozott úgy, hogy nem fizetett, majd elmenekült a rendőrök elől.
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rendőrmeneküléserőszaksokkoló

Hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt állították elő azt a külföldi férfit, aki fizetés nélkül hajtott el egy benzinkútról, majd megütötte az intézkedő rendőrt

Brutális támadás: kést dobott a rendőrökre egy férfi, lövöldözés lett a vége
Fizetés nélkül távozott, majd megütött egy rendőrt a francia férfi (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

Sokkolóval szerelték le a rendőrre támadó férfit

A Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség közleménye szerint két rendőr július 1-jén, éjszaka, Siófokon akart intézkedni egy francia rendszámú személygépkocsi sofőrjével szemben, aki fizetés nélkül hagyta el az egyik benzinkutat, és aki a felszólítás ellenére nagy sebességgel elmenekült. Ezután egy hosszas üldözés vette kezdetét, egészen Balatonőszödig, ahol a férfi már nem tudott továbbmenni, viszont ezek után sem szállt ki a kocsijából, és nem is igazolta magát.

A járőrök végül kényszerrel szállították ki a szökevényt az autóból, aki azonban még ekkor sem volt együttműködő: mialatt szabadulni próbált, a férfi a földre esett, majd ököllel többször megütötte az egyik rendőr arcát. Az egyenruhások végül elektromos sokkolóval fékezték meg az ellenszegülőt, majd megbilincselték.

A Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség a gépjármű sofőrjét hivatalos személy elleni erőszak miatt gyanúsítottként hallgatta ki és elrendelte az őrizetét. A nyomozó ügyészek a külföldi állampolgárságú gyanúsított eljárás során történő jelenlétének biztosítása érdekében indítványt tettek a letartóztatásának elrendelésére, amelyről a Kaposvári Járásbíróság a mai napon dönt.

 

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