Lopott autóval borult az árokba egy férfi, majd önként lebuktatta magát a rendőrök előtt

Egy nem éppen mindennapi bűncselekmény részleteit osztották meg a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség közösségi oldalán. Mint írták, még július 11-én mászott át egy edelényi autókereskedés kerítésén egy 25 éves férfi, és lekapcsolta a villanyórát. Ezután keresett egy autót, gázt adott, és a vaskerítést áttörve hazaindult.
Rendőrök segítettek az árokba hajtott autótolvajon
A tolvaj Izsófalvánál azonban egy árokba hajtott. Ekkor két férfi segített rajta, akiknek elárulta, valójában lopta az autót, de ne mondják el senkinek, majd kacsintott. Nem is sejtette, hogy a segítői rendőrök voltak és akik erre visszakacsintottak.
Az eredmény: az Edelényi Rendőrkapitányság most jármű önkényes elvétele miatt folytat eljárást, míg a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság a közlekedési balesetet vizsgálja.
A napokban számoltunk be annak a rimóci betörőnek az esetéről, aki az ágyneműtartóba bújva kísérelte meg elkerülni a felelősségre vonást. A hatóságok korábban fülest kaptak arról, hogy a keresett bűnöző egy helyi családi házban tartózkodik, az ingatlan tulajdonosa pedig önként beengedte a járőröket. Az épület átkutatása során végül az ágy belsejéből került elő a bujkáló tolvaj, akit ezután megbilincseltek és előállítottak. A további részeleteket ITT lehet elolvasni!