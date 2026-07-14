Lopott autóval borult az árokba egy férfi, majd önként lebuktatta magát a rendőrök előtt

Egy nem éppen mindennapi bűncselekmény részleteit osztották meg a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség közösségi oldalán. Mint írták, még július 11-én mászott át egy edelényi autókereskedés kerítésén egy 25 éves férfi, és lekapcsolta a villanyórát. Ezután keresett egy autót, gázt adott, és a vaskerítést áttörve hazaindult.

A baleset helyszíne - Fotó: Borsod-Abaúj-Zempélén vármegyei rendőrség

Rendőrök segítettek az árokba hajtott autótolvajon

A tolvaj Izsófalvánál azonban egy árokba hajtott. Ekkor két férfi segített rajta, akiknek elárulta, valójában lopta az autót, de ne mondják el senkinek, majd kacsintott. Nem is sejtette, hogy a segítői rendőrök voltak és akik erre visszakacsintottak.

Az eredmény: az Edelényi Rendőrkapitányság most jármű önkényes elvétele miatt folytat eljárást, míg a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság a közlekedési balesetet vizsgálja.