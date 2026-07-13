Elszabadultak az indulatok Nógrádban: a rendőrök szeme láttára akarta leszúrni a testvérét egy férfi

Letartóztatta a bíróság a Nógrád Vármegyei Főügyészség indítványára azt a 38 éves férfit, aki a rendőrök szeme láttára akarta leszúrni a lánytestvérét.

Testvérgyilkosságot akadályoztak meg a rendőrök Nógrád vármegyében / Fotó: magnific.com (Képünk illusztráció)

Testvérgyilkosságot akadályoztak meg a rendőrök Nógrád vármegyében

A nyomozás adatai szerint a férfi 2026. július 8-án a késő délutáni órákban egy kelet-nógrádi kistelepülésen lévő lakóhelyén összeveszett a testvérével, akit a konyhából magához vett konyhakéssel azzal fenyegetett meg, hogy leszúrja és megöli. A lánytestvér félelmében a támadás elől hátrálni kezdett, miközben a férfi a késsel szúró-vágó mozdulatokat tett a sértett mellkasa és hasa irányába. A támadót tette véghezvitelében csak az időben érkező rendőrök határozott fellépése akadályozta meg, akik a dühöngő férfivel szemben elektromos sokkolót alkalmaztak.

A nyomozó hatóság a férfit gyanúsítottként hallgatta ki emberölés kísérlete miatt, őrizetbe vette és kezdeményezte a letartóztatását.

A Balassagyarmati Járásbíróság nyomozási bírája a főügyészségi indítvánnyal egyetértve – a terhelt jelenlétének biztosítása, a bizonyítás megnehezítésének vagy meghiúsításának megakadályozása, valamint a bűnismétlés lehetőségének magakadályozása -, érdekében elrendelte a gyanúsított letartóztatását, melyet az ügyész tudomásul vett, a gyanúsított és a védő azonban fellebbezést jelentett be, így a végzés nem végleges.