Életet mentettek a rendőrök: emeleti lakásból zuhant egy parkoló autóra egy férfi

Elképesztő életmentést hajtottak végre a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság körzeti megbízottai, Jüngling Szabina r. törzsőrmester és Stefkó Krisztián r. főtörzsőrmester. A két rendőr egy bejelentéshez vonultak ki, miszerint egy férfi egy emeleti lakásból zuhant ki.

Életet mentettek a rendőrök. (Képünk illusztráció) Fotó: magnific.com

Életet mentettek a rendőrök

A helyszínen egy súlyosan férfit találtak, aki a zuhanás során először egy parkoló autó tetejére csapódott, majd onnan az úttestre esett. A tisztek azonnal cselekedni kezdtek, a férfi még mutatott életjeleket, de állapota másodpercek alatt kritikussá vált.

A helyszínen tartózkodó orvos megkezdte az újraélesztést, amelyet a PoliceMedic képzésen szerzett ismeretekre támaszkodva Jüngling Szabina átvett és folytatta a mellkaskompressziót. Krisztián a lélegeztetésben vette ki a szerepet. Figyelte a sérült fejét, hogy ne bukjon előre és áramolni tudjon a levegő. Majd a mentősök munkáját segítve az infúziót tartotta és közben pumpálta a lélegeztető ballont.

- olvasható a BRFK Facebook-oldalán.

A sérült keringése még a mentősök kiérkezése előtt helyreállt, önálló légzése újraindult és pulzusa erősödni kezdett. A mentőszolgálat emelt szintű ellátásban részesítette, majd kórházba szállította.

A BRFK köszönetet mondott a helyszínen segítséget nyújtó civileknek, az Országos Mentőszolgálat munkatársainak és a szolgálatot teljesítő rendőröknek A körzeti megbízott párost július 06-án Budapest rendőrfőkapitánya dicséretben és jutalomban részesítette.