Újabb SMS-csalásra figyelmeztet a rendőrség, ne dőljön be!

A mai világban, amikor elég egyetlen rossz kattintás egy linkre, és egy csapásra kiüríthetik a bankszámlánkat, nem lehet elég óvatosnak lenni. Éppen ezért nagyon fontos, hogy körültekintően járjunk el, a gyanús üzeneteket pedig gondolkodás nélkül töröljük, valamint soha ne adjunk meg bizalmas adatokat. Erre hívta fel a figyelmet nemrég a Magyar Rendőrség, mialatt egy újabb csalásról számoltak be a közösségi oldalukon.

Újabb csalásra figyelmeztet a rendőrség / Fotó: Facebook/Magyar Rendőrség

Újabb csalásra figyelmeztet a rendőrség

A rendőrség továbbra sem küld SMS-eket, amennyiben ilyen üzenetet kapsz, ne kattints a linkre és töröld az üzenetet

- emelték ki a bejegyzésükben, amelyben egy videót is közzétettek.

A felvételen meg is mutatták az ominózus üzenetet, amelyben azt írják, új közlekedési jogsértést regisztráltak az SMS címzettjének járművével Budapesten, amihez egy linket is csatoltak a további részletekről.

Ne kattints a linkre! A csalók ismét a rendőrség nevével próbálnak megtéveszteni. A link azonban egy adathalász hamis weboldalra vezet, ahol a személyes adatokat, a banki adatokat próbálják meg ellopni. A rendőrség továbbra sem küld SMS-ben bírságokat. Ha ilyet kapsz, ne kattints a linkre, ne adj meg semmilyen adatot és töröld az üzenetet!

- hangsúlyozták a felvételen.