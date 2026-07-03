Felhívást tett közzé a Magyar Rendőrség: a nyár legnagyobb veszélyére figyelmeztettek – videó

Az elmúlt napok tomboló hősége után ugyan némi enyhülés állt be, továbbra is meleg várható: az időjárás-előrejelzés szerint a hétvégén javarészt napos, 30 fok feletti hőmérsékletre számíthatunk. Nem csoda, hogy a legtöbben a strandokon, vagy vízpartok közelében igyekeznek átvészelni a kánikulát, az élő vizek azonban több veszélyt rejtenek, amelyekre sokan talán nem is gondolnak. A Magyar Rendőrség ennek kapcsán tett közzé egy videót a Facebook-oldalán.
Az egyik legveszélyesebb dolog, amit a nyáron a szabad vizeinkben elkövethetsz. Te láttál már ilyet a strandon?
- tették fel a kérdést a posztjukban, mialatt a csatolt videón azt magyarázták el, élő vízbe fejest ugrani elképesztően veszélyes, mivel hatalmas uszadékfák lehetnek a víz fölött és alatta is. Amennyiben pedig valaki éppen ezeken landol, a következmények végzetesek lehetnek.
Mutatjuk a Magyar Rendőrség videóját!
Az uszadékfák, illetve a folyóvizek veszélyeire korábban többször is felhívták a figyelmet, miután három ember eltűnt a Dunában. Iváncsa térségében egy fiatal férfi merült el, akit a vízirendészek ugyan megtaláltak, az életét azonban már nem lehetett megmenteni. Mindeközben továbbra is folyik annak a férfinak a felkutatása, aki a XI. kerületi Kopaszi-gátnál tűnt el a folyóban, valamint annak a 26 éves férfinak a keresése is, aki Bajánál ment a vízbe, majd elmerült. A hatóságok ezután arra figyelmeztettek, hogy a folyóvizek rendkívül kiszámíthatatlanok: az erős sodrás pillanatok alatt elsodorhat, a meder hirtelen mélyülhet, az örvények, uszadékfák és víz alatti akadályok nehezítik a kijutást, valamint a hidegebb víz hirtelen izomgörcsöt vagy légzési reflexet válthat ki, így még a jó úszók is pillanatok alatt bajba kerülhetnek.