Felhívást tett közzé a Magyar Rendőrség: a nyár legnagyobb veszélyére figyelmeztettek – videó

Az elmúlt napok tomboló hősége után ugyan némi enyhülés állt be, továbbra is meleg várható: az időjárás-előrejelzés szerint a hétvégén javarészt napos, 30 fok feletti hőmérsékletre számíthatunk. Nem csoda, hogy a legtöbben a strandokon, vagy vízpartok közelében igyekeznek átvészelni a kánikulát, az élő vizek azonban több veszélyt rejtenek, amelyekre sokan talán nem is gondolnak. A Magyar Rendőrség ennek kapcsán tett közzé egy videót a Facebook-oldalán.

A nyár legnagyobb veszélyére figyelmeztetett a Magyar Rendőrség / Fotó: Facebook/Magyar Rendőrség

Az egyik legveszélyesebb dolog, amit a nyáron a szabad vizeinkben elkövethetsz. Te láttál már ilyet a strandon?

- tették fel a kérdést a posztjukban, mialatt a csatolt videón azt magyarázták el, élő vízbe fejest ugrani elképesztően veszélyes, mivel hatalmas uszadékfák lehetnek a víz fölött és alatta is. Amennyiben pedig valaki éppen ezeken landol, a következmények végzetesek lehetnek.

Mutatjuk a Magyar Rendőrség videóját!