Nagy változás jön a rendőrségnél, lecserélik a szolgálati egyenruhákat

A rendőrségi egyenruha megújítása több szakaszban valósul meg. Az új téli ruházatot 2027 decemberétől, a nyári darabokat pedig 2028 júniusától kezdhetik kiosztani.

A Belügyminisztérium nyílt közbeszerzésen választja ki az új rendőrségi egyenruhákat, amelyeket az állomány tagjai tesztelnek majd (A kép illusztráció) Forrás: Pexels

Megújul a rendőrök téli és nyári szolgálati egyenruhája

A Belügyminisztérium teljesen megújítja a rendőrség téli és nyári szolgálati egyenruháját. A tárca szerint a cél, hogy a közterületi állomány tagjai modernebb, kényelmesebb és praktikusabb ruházatban láthassák el feladataikat.

Nyílt közbeszerzésen választják ki az új ruhákat

A beszerzés során szakítanak az elmúlt évtizedekben alkalmazott rendszerrel. Az új egyenruházati termékeket piaci alapon, nyílt közbeszerzési eljárásban választják ki, így magyar és külföldi gyártók, valamint forgalmazók is jelentkezhetnek.

A pályázók olyan, más rendőri szervek által már kipróbált termékeket kínálhatnak, amelyek megfelelnek a modern technológiai és funkcionális követelményeknek.

A kiválasztásnál kiemelt szempont lesz az ergonómia, a komfort, az esztétikum, a tartósság, a széles méretskála, valamint a könnyű tisztíthatóság és karbantarthatóság.

A tárca piaci felhívást tesz közzé, és olyan cégek jelentkezését várja, amelyek vállalják a gyakorlati teszteléshez szükséges mintadarabok biztosítását és a szakmai együttműködést.

A rendőrök szolgálat közben tesztelik az egyenruhákat

A beszerzés több szakaszból áll. Az előszűrés során egy szakmai bizottság választja ki a csapatpróbára alkalmas darabokat, amelyeket ezután a rendőrök a mindennapi szolgálat során tesztelnek és részletesen értékelnek. Ezt követi a közbeszerzés és az új ruházat rendszeresítése.

A BM tervei szerint az új téli egyenruhákat 2027 decemberétől, több ütemben osztják ki. Az új nyári ruházat átadása 2028 júniusában kezdődhet meg.

További információk Magyarország Kormányának oldalán.

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