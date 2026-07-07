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repülőgép

Budapesten hajtott végre kényszerleszállást a repülőgép

54 perce
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A Ryanair Rimini - Kaunas járata szakította meg az útját. Úgy tudni, egy utas rosszul lett, a repülőgép személyzete pedig azonnal intézkedett.
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repülőgépBudapestRyanairKényszerleszállás

Kénytelen volt megszakítani útját a Ryanair Rimini - Kaunas járata hétfőn délelőtt, miután az egyik utas rosszul lett a fedélzeten. A repülőgép személyzete ekkor Pozsony térségében fordult Budapest irányába, majd kezdte meg a süllyedést.

A Ryanair low cost carrier Boeing 737-800 aircraft spotted taking off from Eindhoven Airport in the Netherlands. The B738 airplane has tail number registration 9H-QCC on the airframe and is powered by 2x CFMI jet engines. Malta Air is a fully owned subsidiary of Ryanair Group operating Ryanair routes across Europe. Ryanair, is the largest budget airline in Europe, founded in Ireland in 1984, operates a fleet of Boeing 737 aircraft serving hundreds of destinations across Europe and beyond, carrying over 200 million passengers annually. Eindhoven, the Netherlands on April 24, 2026 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) (Photo by Nicolas Economou / NurPhoto via AFP)
Budapesten szakította meg útját a repülőgép / Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Budapesten szakította meg útját a repülőgép 

A gép 10 óra után néhány perccel biztonságosan landolt a 31R futópályán, majd a kijelölt állóhelyre gurult, ahol az AMS Airport Medical Service sürgősségi ügyeleti szolgálata megkezdte az érintett utas ellátását. A hírt az AIRportal.hu Facebook-oldalán tették közzé, további részleteket egyelőre nem osztottak meg az esettel kapcsolatban.

 

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