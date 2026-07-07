Budapesten hajtott végre kényszerleszállást a repülőgép

Kénytelen volt megszakítani útját a Ryanair Rimini - Kaunas járata hétfőn délelőtt, miután az egyik utas rosszul lett a fedélzeten. A repülőgép személyzete ekkor Pozsony térségében fordult Budapest irányába, majd kezdte meg a süllyedést.

Budapesten szakította meg útját a repülőgép / Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Budapesten szakította meg útját a repülőgép

A gép 10 óra után néhány perccel biztonságosan landolt a 31R futópályán, majd a kijelölt állóhelyre gurult, ahol az AMS Airport Medical Service sürgősségi ügyeleti szolgálata megkezdte az érintett utas ellátását. A hírt az AIRportal.hu Facebook-oldalán tették közzé, további részleteket egyelőre nem osztottak meg az esettel kapcsolatban.