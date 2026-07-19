Rémisztő pillanatok a levegőben: madár csapódott a Wizz Air repülőgépének Budapesten

A Wizz Air Budapest–Tallinn járata vasárnap hajnalban, fél hat körül indult volna útnak a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről, amikor felszállás közben madárral ütközött. Az Airbus A321neo típusú repülőgép személyzete az eset után úgy döntött, hogy biztonsági okokból megszakítják az utat, és visszatérnek a budapesti repülőtérre – írja az Index.
A gép rövid várakozás után – amelyre a szükséges súlycsökkentés miatt volt szükség – probléma nélkül landolt Ferihegyen.
Miért fordul vissza egy repülőgép madárral való ütközés után?
Bár a madarakkal történő ütközés nem számít ritka eseménynek a repülésben, az esetek többségében nem okoz komoly problémát.
A szakemberek szerint az ilyen visszafordulások leggyakoribb oka az elővigyázatosság. A légitársaságok számára fontos, hogy egy esetleges sérülést még a kiindulási repülőtéren ellenőrizzenek, ahol rendelkezésre áll a megfelelő karbantartói háttér.
Ha ugyanis csak a célállomáson derülne ki egy sérülés – például az orrkúp károsodása –, a javítás sokkal nehezebb lehet, és akár a visszaút is meghiúsulhat.
Amerikai hatóság vette át a Ryanair járatán kitört ablak ügyének vizsgálatát
Az amerikai repülésbiztonsági nyomozók bejelentették, hogy átveszik a Görögországból indult Ryanair járaton történt baleset vizsgálatát, amely fedélzetén egy kitört ablak majdnem egy utas életébe került. Július 10-én egy hajnali Ryanair járaton a felszállást követően betört az egyik utastéri ablak. A beszámolók szerint a mellette ülő férfit a légnyomáskülönbség miatt csaknem a válláig kiszippantotta a légáramlat, miközben utastársai és felesége kétségbeesetten próbálták visszatartani.
Repülőgéppel érkezett a fertőzött szúnyog, négy reptéri dolgozó kapott maláriát Frankfurtban
Szokatlan fertőzési láncot tártak fel Németország legnagyobb repülőterén: négy alkalmazott kapott maláriát úgy, hogy egyikük sem járt a betegség által érintett térségekben. A hatóságok szerint a vírust egy behurcolt szúnyog terjesztette.