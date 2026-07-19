Rémisztő pillanatok a levegőben: madár csapódott a Wizz Air repülőgépének Budapesten

A Wizz Air Budapest–Tallinn járata vasárnap hajnalban, fél hat körül indult volna útnak a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről, amikor felszállás közben madárral ütközött. Az Airbus A321neo típusú repülőgép személyzete az eset után úgy döntött, hogy biztonsági okokból megszakítják az utat, és visszatérnek a budapesti repülőtérre – írja az Index.

Visszafordult a repülőgép Budapestre: madárral ütközött a Wizz Air járata (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A gép rövid várakozás után – amelyre a szükséges súlycsökkentés miatt volt szükség – probléma nélkül landolt Ferihegyen.

Miért fordul vissza egy repülőgép madárral való ütközés után?

Bár a madarakkal történő ütközés nem számít ritka eseménynek a repülésben, az esetek többségében nem okoz komoly problémát.

A szakemberek szerint az ilyen visszafordulások leggyakoribb oka az elővigyázatosság. A légitársaságok számára fontos, hogy egy esetleges sérülést még a kiindulási repülőtéren ellenőrizzenek, ahol rendelkezésre áll a megfelelő karbantartói háttér.

Ha ugyanis csak a célállomáson derülne ki egy sérülés – például az orrkúp károsodása –, a javítás sokkal nehezebb lehet, és akár a visszaút is meghiúsulhat.