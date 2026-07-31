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budapest airport

Takarékra kapcsol a Liszt Ferenc repülőtér: estére melegebb lesz az egyik terminálon

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A magyarországi energiahelyzet miatt ideiglenesen visszafogja energiafelhasználását a Budapest Airport. A változás leginkább a repülőtér 2-es terminálján lesz érezhető.
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budapest airportrendszerLiszt Ferenc nemzetközi repülőtér

Tíz napra csökkenti energiafogyasztását a Budapest Airport a hazai energiahelyzet miatt. Az intézkedések elsősorban a nem létfontosságú rendszereket érintik, de a 2-es terminálon az esti órákban a megszokottnál magasabb hőmérsékletre kell számítani.

repülőtér
Liszt Ferenc repülőtér
Fotó: Vémi Zoltán / MW

Visszafogják az energiafelhasználást a repülőtéren

A Budapest Airport bejelentette, hogy a magyarországi energiahelyzetre tekintettel 

az elkövetkező tíz napban mérsékli energiafogyasztását, különösen minden nap 17 és 22 óra között.

A repülőtér-üzemeltető közlése szerint több olyan intézkedést vezetnek be, amelyek hozzájárulnak a villamosenergia-rendszer terhelésének csökkentéséhez. A változások elsősorban a nem létfontosságú energiafelhasználást érintik, vagyis egyes épületgépészeti és elektromos rendszerek működését.

Ennek részeként 

a légkondicionálás intenzitását is mérséklik az utasforgalmi területeken, ezért a 2-es terminálon 17 és 22 óra között a megszokottnál valamivel magasabb hőmérséklet várható.

A járatok zavartalanul közlekednek

A Budapest Airport hangsúlyozta, hogy az energiatakarékossági intézkedések nem érintik a repülőtér biztonságos működését. 

A kritikus infrastruktúra üzemeltetése és a járatok kiszolgálása továbbra is zavartalanul biztosított marad.

A repülőtér emellett arra kéri munkavállalóit és partnereit, hogy lehetőségeikhez mérten tudatos energiahasználattal segítsék a fogyasztás csökkentését. A társaság folyamatos kapcsolatban áll az energiaszolgáltatóval és az illetékes szervezetekkel, miközben figyelemmel kíséri a helyzet alakulását.

Kiemelték azt is, hogy a rendkívüli hőség miatt bevezetett intézkedések és protokollok továbbra is érvényben maradnak. A Budapest Airport arra kéri az utasokat, a dolgozókat és partnereit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek saját maguk és egymás egészségére, szükség esetén pedig forduljanak a repülőtér munkatársaihoz.

Korábban azt is megírtuk, hogy komoly változás jön a hazai reptéri taxizásban.

 

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