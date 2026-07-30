A Fővárosi Taxi Egyesület közleménye szerint a Budapest Airport Zrt. úgy döntött, hogy 2026. augusztus 3-tól megszünteti a budapesti taxik számára eddig biztosított ötperces díjmentes áthaladási lehetőséget a repülőtér területén található parkolókban, köztük a prémium parkolóban is, amely a 2-es terminál be- és kijáratánál található.

Repülőtér: jelentős változás jöhet a taxizásban, figyelmeztet a Fővárosi Taxi Egyesület

Fotó: Ladóczki Balázs

Az egyesület szerint ez azt eredményezné, hogy minden utas felvétele vagy kiszállítása parkolási díj fizetésével járna.

A közlemény arra is kitér, hogy a BKK állásfoglalása alapján a hatósági áras taxis szolgáltatásnál az utas nem dönthet úgy, hogy külön megfizeti ezt a többletköltséget. Emellett a budapesti taxirendelet sem kötelezi a taxisokat díjköteles útszakasz vagy parkoló használatára.

A Fővárosi Taxi Egyesület szerint ennek következtében a budapesti taxik jelentős része csak a terminál főbejáratától mintegy 1100 méterre található taxi parkolóban tudná felvenni vagy letenni az utasokat.

Halasztást kértek a repülőtértől, de a Budapest Airport nem támogatja

A szervezet közlése szerint jelezték a repülőtér üzemeltetőjének, hogy az intézkedés jelentős kényelmetlenséget okozhat az utasoknak, ezért azt kérték, függesszék fel a változás bevezetését addig, amíg a felek mindenki számára elfogadható megoldást dolgoznak ki.

Állításuk szerint a Budapest Airport elutasította ezt a kérést, arra hivatkozva, hogy más szempontokat tart elsődlegesnek.

A Fővárosi Taxi Egyesület ezért arra kérte a kormányt, hogy kezdeményezze a döntés végrehajtásának felfüggesztését addig, amíg a szükséges jogszabályi és technikai feltételek nem állnak rendelkezésre az átálláshoz.

A Budapest Airport a közlemény megjelenéséig nem reagált nyilvánosan a Fővárosi Taxi Egyesület állításaira.

Hétvégétől egyébként drágább lesz a taxizás Budapesten. A taxizás magasabb alap-, kilométer- és percdíj mellett lesz elérhető, emellett a repülőtéri fuvarokra külön díjat is bevezetnek.