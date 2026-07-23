Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter bejelentette: áfamentessé válnak a vényköteles gyógyszerek

Fontos!

Megint drágul az üzemanyag, itt vannak az új árak

mentés

Repülőtéren élesztettek újra egy férfit, miután összeesett és leállt a légzése

21 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Összeesett egy férfi a repülőtéren, aki a családjával épp külföldre indult. A repülőtér egészségügyi személyzete azonnal megkezdte az újraélesztést.
Link másolása
Vágólapra másolva!
mentéséletmentésrepülőtér

Egy 45 év körüli férfi a családjával külföldre utazott volna, a repülőtéren azonban hirtelen rosszul lett, összeesett, majd görcsrohamot kapott.

Mentőautó, mentősök, mentőautómentősök, Országos Mentőszolgálat, OrszágosMentőszolgálat, repülőtér
Repülőtéren esett össze egy férfi, az egészségügyi személyzet élesztette újra
Fotó: Illusztráció/Shutterstock

A reptér egészségügyi személyzete azonnal a férfi segítségére sietett, hívták a mentőket és megvizsgálták a férfit, aki már nem lélegzett.

Azonnal megkezdték az újraélesztést, ami az időben megkezdett segítségnyújtásnak hála hamarosan sikerre vezetett – írja az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán.

Hamarosan esetkocsi érkezett a helyszínre, a mentők átvették az ellátást. Stabilizálták az állapotát, majd emelt szintű légútbiztosítás után a férfit kórházba vitték.

Jelentős változásokat jelentett be a nyári szezonra a repülőtér

A repülőtér a nyári csúcsidőszakra közlekedési szempontból is felkészült. A VINCI Airports hálózat részeként működő Budapest Airport több fejlesztéssel és kapacitásbővítéssel támogatja a repülőtér megközelítését és az utasforgalom gördülékeny kezelését.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!