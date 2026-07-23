Repülőtéren élesztettek újra egy férfit, miután összeesett és leállt a légzése

Egy 45 év körüli férfi a családjával külföldre utazott volna, a repülőtéren azonban hirtelen rosszul lett, összeesett, majd görcsrohamot kapott.

Repülőtéren esett össze egy férfi, az egészségügyi személyzet élesztette újra

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A reptér egészségügyi személyzete azonnal a férfi segítségére sietett, hívták a mentőket és megvizsgálták a férfit, aki már nem lélegzett.

Azonnal megkezdték az újraélesztést, ami az időben megkezdett segítségnyújtásnak hála hamarosan sikerre vezetett – írja az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán.

Hamarosan esetkocsi érkezett a helyszínre, a mentők átvették az ellátást. Stabilizálták az állapotát, majd emelt szintű légútbiztosítás után a férfit kórházba vitték.

Jelentős változásokat jelentett be a nyári szezonra a repülőtér

A repülőtér a nyári csúcsidőszakra közlekedési szempontból is felkészült. A VINCI Airports hálózat részeként működő Budapest Airport több fejlesztéssel és kapacitásbővítéssel támogatja a repülőtér megközelítését és az utasforgalom gördülékeny kezelését.