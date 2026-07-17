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Kiadták a riasztást: jégesővel jönnek a zivatarok, az egész országot érinti

Riasztás

Kiadták a riasztást: jégesővel jönnek a zivatarok, az egész országot érinti

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
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A HungaroMet elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok miatt az ország több térségére. A viharokat villámlás, erős széllökések és helyenként jégeső is kísérheti, ezért érdemes figyelemmel követni a meteorológiai szolgálat friss riasztásait.
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Riasztászivataridőjárásjégeső

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet. 

Citromsárga riasztást adtak ki: zivatarok csaphatnak le az ország több részén
Citromsárga riasztást adtak ki: zivatarok csaphatnak le az ország több részén Fotó: HungaroMet

Citromsárga riasztást adtak ki: zivatarok csaphatnak le az ország több részén

Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat. 

Amennyiben a HungaroMet visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról a katasztrófavédelem újabb közleményben számol be. A riasztások által érintett területeket, járásokat ezen a folyamatosan frissülő térképen lehet nyomon követni. 
 

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