Kiadták a riasztást: jégesővel jönnek a zivatarok, az egész országot érinti

A HungaroMet elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok miatt az ország több térségére. A viharokat villámlás, erős széllökések és helyenként jégeső is kísérheti, ezért érdemes figyelemmel követni a meteorológiai szolgálat friss riasztásait.
Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet.
Citromsárga riasztást adtak ki: zivatarok csaphatnak le az ország több részén
Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat.
Amennyiben a HungaroMet visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról a katasztrófavédelem újabb közleményben számol be. A riasztások által érintett területeket, járásokat ezen a folyamatosan frissülő térképen lehet nyomon követni.
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