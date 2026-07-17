Kiadták a riasztást: jégesővel jönnek a zivatarok, az egész országot érinti

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet.

Citromsárga riasztást adtak ki: zivatarok csaphatnak le az ország több részén Fotó: HungaroMet

Citromsárga riasztást adtak ki: zivatarok csaphatnak le az ország több részén

Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat.

Amennyiben a HungaroMet visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról a katasztrófavédelem újabb közleményben számol be. A riasztások által érintett területeket, járásokat ezen a folyamatosan frissülő térképen lehet nyomon követni.

