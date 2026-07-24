Kiadták a riasztást: zivatarok csaphatnak le, jégeső is lehet

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki a HungaroMet zivatarok veszélye miatt. Az érintett területeken elsősorban villámlásra kell számítani, de megerősödhet a szél, és helyenként jégeső is kialakulhat.
Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet.
Riasztást adott ki a HungaroMet, veszélyes időjárás közeleg
Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat.
Amennyiben a HungaroMet visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról a katasztrófavédelem újabb közleményben számol be. A riasztások által érintett területeket, járásokat az alábbi hivatkozáson elérhető, folyamatosan frissülő térképen lehet nyomon követni.
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