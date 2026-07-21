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énekesnő

Néhány hete még üzent a magyaroknak, most törölték a világsztár koncertjét

1 órája
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Újabb csalódás érte a magyar közönséget egy nagyszabású nyári koncert előtt. Rita Ora július 29-én lépett volna fel a Budapest Parkban, a szervezők azonban törölték az énekesnő első önálló budapesti show-ját. A jegyvásárlókat e-mailben értesítették arról, hogy a koncert elmarad.
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énekesnőBudapestRita Orakoncert

Rita Ora budapesti fellépése már a jegyértékesítő oldaláról és a LiveNation programjai közül is eltűnt. A szervezők szerint a koncert helyi produkciós nehézségek miatt marad el.

Elmarad Rita Ora július 29-re meghirdetett budapesti koncertje (a képen az énekesnő) , LOS ANGELES, CALIFORNIA - JULY 14: Rita Ora attends the premiere of Disney Channel Original Movie "Descendants: Wicked Wonderland" at Academy Museum of Motion Pictures on July 14, 2026 in Los Angeles, California. Amy Sussman/Getty Images/AFP (Photo by Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Elmarad Rita Ora július 29-re meghirdetett budapesti koncertje (a képen az énekesnő) Fotó: AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Váratlanul törölték Rita Ora budapesti koncertjét

Elmarad Rita Ora július 29-re meghirdetett budapesti koncertje. A világsztár a Budapest Parkban adta volna első önálló magyarországi fellépését, a szervezők azonban kedden értesítették a jegyvásárlókat a törlésről.

A hivatalos indoklás szerint a show „helyi produkciós nehézségek miatt” hiúsult meg. A koncert már nem szerepel a funcode.hu jegyértékesítő oldalán, eltűnt a Facebook-esemény, és a LiveNation felületén sem található meg. A változást a MusicDaily vette észre.

Rita Ora egy hónappal korábban még lelkes üzenetet küldött magyar rajongóinak a közelgő fellépésről. Az énekesnő korábban egy Sziget Fesztiválra és egy Campus Fesztiválra tervezett koncertjét is lemondta. A mostani döntés miatt a hazai közönségnek továbbra is várnia kell Rita Ora első önálló magyarországi koncertjére, amelynek új időpontjáról egyelőre még nem érkezett semmilyen hivatalos tájékoztatás – fogalmaz a Blikk.

Az énekesnő néhány héttel korábban még videóüzenetben köszöntötte magyar rajongóit. Arról beszélt, hogy örömmel tér vissza Magyarországra, és már nagyon várja a nyári koncertet. A fellépés Rita Ora első önálló budapesti show-ja lett volna.

A brit világsztár korábban több magyarországi fesztiválon is fellépett, az elmúlt években azonban több tervezett koncertje is elmaradt. Egyik fellépését egészségügyi okok miatt mondta le, később pedig egy másik budapesti szereplése is meghiúsult.

 

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