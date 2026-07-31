Különleges estére készülhet az ország: ritka égi jelenség közeleg – mutatjuk, hol lesz a leglátványosabb

Augusztus 12-én este különleges égi jelenségnek lehetnek tanúi a magyarországi égbolt szerelmesei: részleges napfogyatkozás lesz látható, amely a nyugati országrészből a leglátványosabbnak ígérkezik. Ha derült lesz az ég, ugyanazon az estén a Perseida meteorraj is eléri a csúcspontját – írja a ZAOL.

Augusztus 12-én részleges napfogyatkozás lesz, este pedig tetőzik a Perseida meteorraj.

Fotó: AFP

A nyugati országrészből lesz a leglátványosabb

A fogyatkozás augusztus 12-én, közvetlenül naplemente előtt kezdődik, amikor a Hold fokozatosan a Nap elé vonul. Minél nyugatabbra élünk az országban, annál nagyobb lesz a fedés.

A Vega Csillagászati Egyesület tájékoztatása szerint

Zalaegerszegen a Nap csaknem 73 százalékát, Nagykanizsán közel 69 százalékát takarja majd el a Hold, míg Budapesten nagyjából 60 százalékos fogyatkozás lesz látható.

Fotó: Mesterséges Intelligencia által generált kép / Forrás: VCSE (Vega Csillagászati Egyesület)

Jó helyet érdemes választani

A jelenség naplemente idején zajlik, ezért olyan helyszínt érdemes keresni, ahonnan szabad kilátás nyílik a nyugati horizontra. A lenyugvó Nap ilyenkor narancsos-vöröses árnyalatot kap, ami még látványosabbá teheti a fogyatkozást.

A Napot azonban kizárólag hiteles napfogyatkozás-szemüveggel vagy megfelelő napszűrővel szabad megfigyelni.

A hagyományos napszemüveg és a házi praktikák nem nyújtanak megfelelő védelmet, és súlyos szemkárosodást okozhatnak.

A Perseidák is aznap tetőznek

Az este a napfogyatkozás után sem ér véget: sötétedéskor tetőzik a Perseida meteorraj is. Az újhold miatt a Hold fénye nem zavarja majd a megfigyelést, így kedvező időjárás esetén augusztus 12-én két különleges égi jelenséget is megfigyelhetünk egyetlen este alatt.