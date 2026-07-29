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csőzik lászló

Újabb robbanószerkezeteket leplezett le a Duna rendkívül alacsony vízállása

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Érd polgármestere, Csőzik László figyelmeztette a lakosságot, miután egy bombákat találtak a Duna-partján. Azonban nem ezek voltak az első robbanószerkezetek, amelyeket az alacsony vízállás idén leleplezett.
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csőzik lászlóÉrddunarobbanószerkezet

Ahogy korábban megírtuk, a Duna vízállása rekordalacsony szintre süllyedt: Budapestnél kedden csupán 31 centimétert mutatott a vízmérce.  Az alacsony vízszint miatt rengeteg hajó vesztegel a folyón, a mederből pedig történelmi roncsok és eddig rejtve maradt bombák kerültek elő. Július 24-én hajnalban egy világháborús robbanószerkezet miatt a Margit hidat kellett lezárni, most pedig Érd határában, a folyóparton találtak újabb bombákat.

Robbanószerkezeteket találtak Érd határában
Robbanószerkezeteket találtak Érd határában Fotó: Facebook/Csőzik László

Robbanószerkezeteket találtak Érd határában

Érd polgármesetere, Csőzik László Facebook-oldalán számolt be a felfedezett robbanószerkezetekről. 

FIGYELEM BOMBÁT találtak Érd határában! Most semmiképpen ne menjen senki az érdi Duna-partra, a Molnár utca végébe: a súlyos aszály miatt visszahúzódó folyam medrében ma kivillant egy – vélhetően II. világháborús – akna, de a parttól 20-30 centire a vízben is áll egy másik

- figyelmeztette a lakosságot.

Elmondás szerit egy mezőőr vette észre először a bombákat, majd a városrendészek, polgárőrök és az érdi rendőrök is kivonult a helyszínre.

Jelenleg várjuk a tűzszerészeket, hogy hatástalanítsák vagy elszállítsák az aknákat. Sajnos a rekordalacsony vízállás miatt országszerte bukkannak elő bombagyanús szerkezetek, így aztán a tűzszerészek igencsak leterheltek. 

A polgármester bejegyzésében külön kiemelte: ha valaki szokatlan tárgyat talál a Duna-parton, semmiképpen se nyúljon hozzá, mert az veszélyes lehet.

 

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