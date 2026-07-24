Különleges rovar bukkant fel a Kiskunsági Nemzeti Park területén

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén most először dokumentáltak hivatalosan egy kifejlett havasi cincért (Rosalia alpina), amely egy bajai önkéntes kertjében tűnt fel. A védett rovarnak köszönhetően bővült a Kiskunság fajlistája.

Különleges rovarral bővült a Kiskunság fajlistája. Fotó: Gyuricza András / knp.hu

Egyre több helyen bukkan fel a havasi cincér

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság közleményében elárulták, hogy a védett bogarat Gyuricza András önkéntes fotózta le 2026. június 1-jén. A havasi cincér korábban szinte kizárólag domb- és hegyvidéki bükkösökben volt ismert, így most először dokumentálták előfordulását a nemzeti part területén.

A bogár lárvái előszeretettel táplálkoznak a magyar kőris elhalt faanyagával, így a fafaj országos pusztulása kedvező feltételeket teremt a havasi cincér számára. Ennek következtében a faj várhatóan egyre gyakrabban bukkan majd fel az alföldi, különösen az ártéri erdőkben is. A nőstény a petéit a holtfák leváló kérge alá rakja. A lárvák itt fejlődnek két-négy éven át, majd a júniusban kikelő, kifejlett bogarak mindössze néhány hétig élnek. A párzást és a peterakást követően, augusztusra el is pusztulnak.

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság adatai szerint a faj Gemencben már évek óta jelen van, és egyre többször kerül szem elé. A bajai példány esetében azonban nem zárható ki az emberi beavatkozás. A megtalálás helyszínén ugyanis két éve kivágott kőris tűzifát tárolnak, így könnyen elképzelhető, hogy a bogár még peteként, a faanyaggal együtt utazott.

A felfedezés egy természetvédelmi problémára is rámutat: a kitermelt faanyagot a havasi cincér és számos más rovar petézőhelyként használhatja, majd annak elszállítás, feldolgozás vagy elégetés a peték és lárvák pusztulását okozhatja.

Érdemes vigyázni vele, ugyanis védett rovar

A havasi cincér Magyarországon védett, közösségi jelentőségű rovarfaj, természetvédelmi értéke 50 000 forint - írta a BAON.