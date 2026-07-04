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sarki fény

Rendkívüli égi jelenség jöhet: akár Magyarországról is látható lehet a sarki fény a hétvégén

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Akár Magyarország egén is feltűnhet a sarki fény a hétvégén, ha a Napból érkező részecskeáramlás erős geomágneses vihart idéz elő.
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sarki fénygeomágneses viharMTAMagyarország

Magyarország területére is lehúzódhat a hétvégén a sarki fény gyűrűje - közölte a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) a Facebook-oldalán pénteken.

Magyarországon is látható lehet a sarki fény a hétvégén
Magyarországon is látható lehet a sarki fény a hétvégén Fotó: unsplash.com

Magyarországon is látható lehet a sarki fény a hétvégén

A bejegyzésben azt írták, az elmúlt napok napkitöréseinek anyaga pénteken és vasárnap érheti el a Földet a Spaceweather.com tudományos ismeretterjesztő weboldal előrejelzése szerint.

Ha emiatt komolyabb geomágneses vihar alakul ki, akkor a sarki fény gyűrűje közepes földrajzi szélességekre, így Magyarország területére is lehúzódhat - olvasható a bejegyzésben, amelyben felhívták a figyelmet arra, hogy érdemes a következő estéken, éjszakákon észak felé figyelni az eget.

 

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