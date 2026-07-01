Fordulat Debrecenben: Papp László távozásra szólította fel a Semcorpot

Fordulat történt a debreceni akkumulátoripari beruházás körül: Papp László polgármester szerint a vállalat elvesztette a város bizalmát, ezért felszólította a céget, hogy fejezze be tevékenységét. A Semcorp körül kialakult vita azután éleződött ki, hogy a hatóságok a vállalat telephelyén határérték feletti szennyezést állapítottak meg egyes felszín alatti vizekben - számolt be róla a HAON.

A Semcorp debreceni működését Papp László polgármester szerint felül kell vizsgálni a környezetszennyezés miatt Fotó: Napló-archív

A polgármester július 1-jén közzétett videójában közölte: az önkormányzat a továbbiakban nem működik együtt a vállalattal, és a cég esetleges újabb fejlesztéseit sem támogatja.

Papp László szerint a Semcorp elvesztette Debrecen bizalmát

A városvezető elmondta, hogy szerdán tárgyalt a Semcorp tulajdonosi képviselőjével és felsővezetésével, amely során egyértelművé tette Debrecen álláspontját.

Papp László szerint elfogadhatatlan, hogy egy vállalat nem tartja be az engedélyében meghatározott előírásokat és a rá vonatkozó szabályokat. Úgy fogalmazott, hogy a cég az elmúlt időszakban megszegte ezeket a kötelezettségeket, és ezzel teljesen elveszítette azt a bizalmat, amelyet korábban a várostól kapott.

A polgármester közölte: az önkormányzat felszólítja a céget, hogy szüntesse meg debreceni működését, és a termelést helyezze át másik helyszínre.

Hozzátette, hogy a város és valamennyi önkormányzati vállalat a jövőben elzárkózik minden további együttműködéstől a Semcorppal.

Környezetszennyezés miatt áll a gyár működése

Az ügy előzménye, hogy június 24-én Papp László arról számolt be: a környezetvédelmi hatóságtól olyan jelzés érkezett, amely szerint a vállalat területén történt esemény következtében egyes felszín alatti vizekben határérték feletti szennyezést mértek.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal még aznap közölte, hogy felfüggesztik a Semcorp gyár működését.

A polgármester szerint a vállalatnak haladéktalanul együtt kell működnie a hatóságokkal, és meg kell kezdenie a teljes körű környezeti kármentesítést.

Az önkormányzat a telephelyen kívül is saját vizsgálatokat rendelt el annak megállapítására, hogy történt-e bármilyen szennyezés a gyár területén kívül.