Fordulat Debrecenben: Papp László távozásra szólította fel a Semcorpot

Fordulat történt a debreceni akkumulátoripari beruházás körül: Papp László polgármester szerint a vállalat elvesztette a város bizalmát, ezért felszólította a céget, hogy fejezze be tevékenységét. A Semcorp körül kialakult vita azután éleződött ki, hogy a hatóságok a vállalat telephelyén határérték feletti szennyezést állapítottak meg egyes felszín alatti vizekben - számolt be róla a HAON.
A polgármester július 1-jén közzétett videójában közölte: az önkormányzat a továbbiakban nem működik együtt a vállalattal, és a cég esetleges újabb fejlesztéseit sem támogatja.
Papp László szerint a Semcorp elvesztette Debrecen bizalmát
A városvezető elmondta, hogy szerdán tárgyalt a Semcorp tulajdonosi képviselőjével és felsővezetésével, amely során egyértelművé tette Debrecen álláspontját.
Papp László szerint elfogadhatatlan, hogy egy vállalat nem tartja be az engedélyében meghatározott előírásokat és a rá vonatkozó szabályokat. Úgy fogalmazott, hogy a cég az elmúlt időszakban megszegte ezeket a kötelezettségeket, és ezzel teljesen elveszítette azt a bizalmat, amelyet korábban a várostól kapott.
A polgármester közölte: az önkormányzat felszólítja a céget, hogy szüntesse meg debreceni működését, és a termelést helyezze át másik helyszínre.
Hozzátette, hogy a város és valamennyi önkormányzati vállalat a jövőben elzárkózik minden további együttműködéstől a Semcorppal.
Környezetszennyezés miatt áll a gyár működése
Az ügy előzménye, hogy június 24-én Papp László arról számolt be: a környezetvédelmi hatóságtól olyan jelzés érkezett, amely szerint a vállalat területén történt esemény következtében egyes felszín alatti vizekben határérték feletti szennyezést mértek.
A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal még aznap közölte, hogy felfüggesztik a Semcorp gyár működését.
A polgármester szerint a vállalatnak haladéktalanul együtt kell működnie a hatóságokkal, és meg kell kezdenie a teljes körű környezeti kármentesítést.
Az önkormányzat a telephelyen kívül is saját vizsgálatokat rendelt el annak megállapítására, hogy történt-e bármilyen szennyezés a gyár területén kívül.
Korábban is voltak problémák a vállalat körül
Papp László felidézte, hogy már márciusban figyelmeztette a cég képviselőit a környezetvédelmi és működési szabályok betartására.
A Semcorp korábban is szerepelt a hírekben. Februárban nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók és a mentők a debreceni telephelyhez, később azonban kiderült, hogy nem tűzeset történt, hanem egy technológiai meghibásodás indította el az oltórendszert.
Az eset során oltóhab került a gyár mellett található vízelvezető árokba, amely miatt szintén hatósági vizsgálat indult.
A polgármester hangsúlyozta: a gyár esetleges újraindításáról nem az önkormányzat, hanem a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal dönthet. Ugyanakkor jelenleg nem lát garanciát arra, hogy a vállalat a jövőben szabályosan működne.